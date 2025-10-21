logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Arranca la colecta pro Bomberos

Por Redacción

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Arranca la colecta pro Bomberos

CIUDAD VALLES.- Comenzó la colecta de Bomberos y pedirán a las instituciones que brinden ayuda para botear por diversos sectores de la ciudad para captar más recursos.

La mañana de este lunes, en un homenaje a la bandera carente casi por completo de regidores, comenzó la cooperación pública o colecta para la corporación, que tendrá una duración hasta finales de diciembre de este mismo 2025.

Víctor Manuel Montoya dijo que quienes más aportan en estas campañas son los ciudadanos, a través del boteo y por eso pedirán a las instituciones educativas que ayuden con su alumnado en esta tarea.

El director operativo mencionó que siempre hay necesidades y, aunque no han dejado de prestar servicios debido a carencias que enfrentan, la colecta tiene como finalidad ofrecer mejor servicio con los seis vehículos de ataque a incendios y con los 18 elementos voluntarios con los que cuentan, pero con el mejor equipo y protección del personal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca la colecta pro Bomberos
Arranca la colecta pro Bomberos

Arranca la colecta pro Bomberos

SLP

Redacción

Sin agua, el norte y oriente de Valles
Sin agua, el norte y oriente de Valles

Sin agua, el norte y oriente de Valles

SLP

Redacción

Falla de tanque de almacenamiento y distribución no ha podido ser reparada

Protestan padres de escuela primaria
Protestan padres de escuela primaria

Protestan padres de escuela primaria

SLP

Carmen Hernández

Designa inspector Comité de paterfamilias y ahora lo desconoce y cesa a director

Asociaciones piratas las que afectaron a los bomberos
Asociaciones piratas las que afectaron a los bomberos

Asociaciones piratas las que afectaron a los bomberos

SLP

Redacción