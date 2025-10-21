Arranca la colecta pro Bomberos

CIUDAD VALLES.- Comenzó la colecta de Bomberos y pedirán a las instituciones que brinden ayuda para botear por diversos sectores de la ciudad para captar más recursos.

La mañana de este lunes, en un homenaje a la bandera carente casi por completo de regidores, comenzó la cooperación pública o colecta para la corporación, que tendrá una duración hasta finales de diciembre de este mismo 2025.

Víctor Manuel Montoya dijo que quienes más aportan en estas campañas son los ciudadanos, a través del boteo y por eso pedirán a las instituciones educativas que ayuden con su alumnado en esta tarea.

El director operativo mencionó que siempre hay necesidades y, aunque no han dejado de prestar servicios debido a carencias que enfrentan, la colecta tiene como finalidad ofrecer mejor servicio con los seis vehículos de ataque a incendios y con los 18 elementos voluntarios con los que cuentan, pero con el mejor equipo y protección del personal.

