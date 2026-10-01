Christian Nodal supera billón de vistas en YouTube con "No te contaron mal"

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- "No te contaron mal", una de las canciones más populares del cantante Christian Nodal ha alcanzado el billón de reproducciones en YouTube, uno de sus logros más notables de su trayectoria.

Detalles de la canción y sus autores

Se trata de un tema que compuso, en colaboración del productor Édgar Barrera y Gussy Lau, exnovio de su esposa, Ángela Aguilar.

Desde que Nodal compartió el video del tema, hace ocho años -el 6 de septiembre de 2018-, se contabiliza que ya ha alcanzado un billón de visitas, cifra que comienza a acercarse el billón 700 mil reproducciones de su canción más conocida, y con la que se lanzó como cantante, "Adiós, amor".

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Popularidad y contexto personal de Christian Nodal

La noticia es un reflejo de que, a pesar que en los últimos años, la popularidad de "el Forajido" se redujo, debido a la controversia que supuso su matrimonio con la cantante Ángela Aguilar, a muy poco tiempo de su separación de Cazzu y el nacimiento de Inti, su unigénita, su música sigue atrayendo a nuevos adeptos.

"No te contaron mal", además, acumula 703 millones de reproducciones en Spotify y es que, se trata de una canción de desamor en la que, su intérprete, narra la historia de un hombre que confiesa que ha sido desleal a una relación.

El tema fue co-escrito por tres compositores; Nodal, Édgar Barrera y Gussy Lau.

Controversias relacionadas con Gussy Lau y Ángela Aguilar

El nombre de Lau ha llamado la atención, mediáticamente, no sólo por ser el creador de varias canciones populares de regional mexicano, sino por el hecho de que, hace años, en 2022, sostuvo un noviazgo, de corta duración, con Ángela Aguilar.

Lau colaboraba con el padre de la joven, Pepe Aguilar, de hecho, estaba firmando en la casa discográfica del cantante, conocida bajo el nombre "Machín Records", de la que trató de desvincularse, sin suerte, después de romper con la joven.

Esto derivado de las fotografías que se filtraron en donde Aguilar y Lau están besándose.

Luego de que esas imágenes se viralizarán, Nodal, que aún no comenzaba su relación con su ahora esposa, tomó parte y defendió a la joven.

Eso no fue todo, sino que Nodal negó que Lau hubiera participado en la composición de "No te contaron mal", esto fue lo que dijo en su momento.

"Gussy Lau es un gran compositor y este cabr*n, yo lo quiero mucho, pero nunca compuso nada de ´No te contaron mal´ y, el cabr*n se para con nosotros en los Grammy, ¿me entiendes?, yo le di muchas canciones que no ha compuesto", dijo el sinaloense, en la primavera de 2022.