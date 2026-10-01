Restringen actividades acuáticas en parajes de la Huasteca por lluvias

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Las actividades acuáticas permanecían restringidas en las cascadas El Meco, El Salto y Minas Viejas, en El Naranjo, así como en el nacimiento de Tambaque, en Aquismón, debido a las condiciones provocadas por las lluvias, informó la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí.

El reporte, con corte al mediodía de este jueves 1 de octubre, señala que la mayoría de los demás espacios turísticos continuaba abierta, aunque únicamente para observación.

La dependencia indicó que mantiene el monitoreo de ríos y parajes de las cuatro regiones en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil, ante las precipitaciones que atribuyó al huracán Rachel y al frente frío número uno.

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Las restricciones buscan prevenir riesgos para habitantes y visitantes ante las crecientes. Sectur advirtió que los niveles de agua presentan comportamientos distintos entre regiones, por lo que las condiciones de acceso pueden modificarse conforme evolucione el clima.

Las autoridades recomendaron respetar las restricciones y atender las indicaciones del personal de cada sitio. La apertura de un paraje no implica que estén permitidas las actividades acuáticas.

Como alternativas para el fin de semana, Sectur mencionó la Media Luna, en Rioverde; Real de Catorce; el Centro Histórico de la capital, y las rutas Religiosa, de las Haciendas y del Mezcal. Según el reporte de la dependencia, estos atractivos no presentaban afectaciones directas por las crecientes al momento del corte informativo.