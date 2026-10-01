Influencers mexicanas exponen caso de acoso en España

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- La creadora de contenido mexicana Valeria Villalobos exhibió a través de redes sociales un presunto caso de acoso, ocurrido durante una salida nocturna en su visita a España.

Influencers mexicanas denuncian acoso en España

Villalobos, originaria de Ciudad Juárez en Chihuahua, habría viajado al país europeo para celebrar la despedida de soltera de una de sus amigas, la también creadora digital sinaloense Ale Ríos, quien anunció su boda con su prometido Kevin.

En el lugar también se encontraba la creadora veracruzana Rebeca Mendiola y Celeste Pellegrini. De acuerdo con la grabación compartida por las afectadas en redes, los hombres hicieron caso omiso a las peticiones de las creadoras, lanzando algunos insultos y comentarios denigrantes.

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Testimonios y reacciones ante el acoso

Con actitud burlona y desafiante, uno de los sujetos permanece en el lugar de la confrontación. Y tras percatarse de que estaba siendo grabado, sacó su teléfono celular y comenzó a documentar también la situación. La escena terminó cuando Villalobos y sus acompañantes suben a un vehículo de Uber.

"Esta situación que compartimos, no fue un caso aislado, hemos sufrido acoso cada noche que hemos salido de fiesta. Es muy triste, indignante y da mucha impotencia no poder hacer 'nada' y menos estando en un país extranjero", sentenció Mendiola en la plataforma de TikTok.

La creadora instó que esta situación ya se ha repetido en otras ocasiones y señaló la dificultad de enfrentarse a este tipo de episodios de violencia y hostigamiento en lo que debería ser un momento de celebración. Además, también destacó la falta de intervención y reacción de los testigos del delito.

"Más triste aún es ver que nadie alrededor hace nada en situaciones que ponen en tanto riesgo a la mujer. En el video, no se muestra ni un gramo de la realidad que vivimos, esta situación pudo haber escalado y haber tenido consecuencias fatales", enfatizó la creadora digital mexicana.

Aunado a ello, diversas mujeres comenzaron a compartir algunas experiencias similares, ocurridas en el país, lo que desató una conversación sobre la normalización de este tipo de situaciones, que ponen en peligro la integridad de las mujeres.