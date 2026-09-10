Christian Nodal revela que la música lo une aún más a Ángela Aguilar

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- Los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar sí tendrán una tercera boda, será en Zacatecas, pero por el momento está en pausa, sin embargo, la pareja disfruta de su amor a dos años de casados y fortalece el otro lazo más allá del amor, así lo contó el cantante de 27 años.

Christian Nodal revela detalles de su tercera boda en Zacatecas

Nodal confesó que Zacatecas es un lugar que le ha dado mucha paz donde disfruta montar su caballo llamado "Viejo", un regalo de su esposa.

Admite que ha subido unos kilos debido a lo delicioso que come, y responsabilizó de ello a las cocineras que contrató Ángela, quienes dijo tienen un gran talento culinario.

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Fortalecimiento del vínculo artístico entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Ángela y Christian han fortalecido uno de los lazos más fuertes que hay entre ellos, el artístico, así lo reveló el artista en una charla con Alex Rodríguez.

El cantante reveló que él y su esposa han estado componiendo juntos y ella le ha pedido opiniones como artista sobre su trabajo, Ángela ya tiene listo lo que será su nuevo disco.

"Trato de hacerla sentir segura en la elección de canciones", relató, y compartió que los dos se ponen a escuchar y seleccionar temas.

Nodal afirmó que durante el tiempo que han estado un tanto alejados de los reflectores, se han unido más como artistas, destacó que ambos aman la música, la cultura mexicana y el regional, un lazo tan importante como lo es el hecho de que sean esposos.

"Este descanso que hemos tenido nos ha unido también mucho la música, el amor por nuestra cultura, el amor por el regional mexicano, siento que hace un lazo, aparte de que es mi esposa, artístico muy lindo".

Ángela Aguilar y Christian Nodal han formalizado su relación en dos ceremonias distintas, la primera ocurrió a finales de mayo de 2024 en Roma, Italia, en un enlace de carácter espiritual y simbólico que, según Nodal, surgió de manera espontánea durante un viaje por Europa, al considerar que Ángela era el amor de su vida. La celebración cobró fuerza públicamente después de que un maquillista italiano la llamara "Mrs. Ángela Aguilar" y se conociera la presencia de Pepe Aguilar.

Dos meses después, el 24 de julio de 2024, la pareja celebró su matrimonio civil en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, bajo el régimen de separación de bienes, la ceremonia fue íntima, con menos de 45 invitados, entre familiares y personas cercanas.

La tercera boda llegará en un futuro próximo, Nodal dijo que se volvería a casar con Ángela las veces que fueran necesarias.