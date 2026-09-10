IMSS presenta simplificación administrativa para digitalizar trámites

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó un plan de simplificación administrativa para digitalizar trámites, dirigido a 665 mil empresas con hasta 10 trabajadores.

IMSS simplifica trámites y digitaliza registros patronales

"Estamos presentando esta simplificación administrativa que tiene mucho que ver con digitalizar trámites y también de acompañamientos permanentes para estos trámites, y facilitar la relación con el Seguro Social, es decir, trámites más rápidos, más sencillos y sin necesidad de acudir a ventanillas, sin tanta vuelta", explicó Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS.

El Registro Digital Simplificado plantea solo 14 campos adicionales a la e.firma del SAT, con lo que se reduce el número de datos solicitados a las empresas.

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"Antes se tenía que llenar un formulario para el alta de un Registro Patronal, con la captura de 80 campos diferentes, y mucha de esa información ya se tiene en el RFC del SAT, entonces estamos haciendo esa interconexión para que solo sean los 14 campos indispensables, en caso de que estos no se cuenten", dijo Robledo Aburto.

Pago integrado y movimientos afiliatorios simplificados

También presentó el pago integrado que facilita el acceso a los formatos de pago, para que "a partir de un solo punto se puedan descargar los formatos de pago, tanto de los impuestos y de las cuotas de seguridad social, sin necesidad de entrar a varios portales para realizar la descarga".

"Esto se está trabajando con el SAT, es un proyecto que vamos a tener listo en noviembre de este año, pero es la primera vez que se interconectan con los sistemas de ambas instituciones, del SAT y del IMSS", comentó el titular del Instituto.

También se implementarán los movimientos afiliatorios simplificados para realizar altas, bajas y cambios salariales o de trabajadores.

"Se pueda realizar el movimiento desde un espacio digital pensado para microempresas, sin intermediarios y sin necesidad de acudir a una subdelegación del IMSS", dijo.

Se eliminará el documento físico de la tarjeta de identificación patronal digital, y el trámite no requerirá acudir a una subdelegación; y la reactivación de registros patronales se podrá realizar por buzón IMSS.