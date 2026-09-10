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Valores

Bolsa mexicana pierde un 1,09%

El IPC de la BMV cerró en 64,106.82 unidades, afectado por expectativas de políticas restrictivas globales

Por EFE

Septiembre 10, 2026 04:11 p.m.
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Bolsa mexicana pierde un 1,09%
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      La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 1,09 %, para apuntarse cuatro bajas en las últimas cinco jornadas, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a 64.106,82 unidades, en un día de cierres negativos en la mayoría de los mercados en el mundo.

      "El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global debido a la expectativa de que los bancos centrales alrededor del mundo serán más restrictivos", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

      Mientras que en Estados Unidos, los principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500), retrocedieron.

      En México, indicó Siller, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 1,09 % para registrar caídas en cuatro de las últimas cinco sesiones".

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      Pérdidas destacadas en emisoras mexicanas

      Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Grupo México (-4,45 %), GCC (-3,09 %), Volaris (-2,8 %), Gentera (-2,22 %) y Grupo Carso (-2,16 %).

      Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el movimiento negativo de este jueves, el índice mexicano acumula una baja del -2,02 % en lo que va de septiembre, y ahora registra un retroceso del -0,31 % en lo que va del año.

      Peso mexicano y volumen negociado en la jornada

      En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,05 % frente al dólar, al pasar de 16,9 a 17 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

      El volumen negociado en el mercado alcanzó los 151,5 millones de títulos por un importe de 15.422 millones de pesos (unos 907 millones de dólares).

      De las 748 firmas que cotizaron en la jornada, 234 terminaron con sus precios al alza, 494 tuvieron pérdidas y 20 cerraron sin cambio.

      Los títulos con mayor variación al alza fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 5,96 %; de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el 3,02 % y de la compañía de bebidas no alcohólicas Coca Cola Femsa (KOF UBL), con el 1,64 %.

      En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la productora de bebidas no alcohólicas Organización Cultiba (CULTIBA B), con el -5,97 %; de la minera Grupo México (GMÉXICO B), con el -4,45 %, y del de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -4,2 %.

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