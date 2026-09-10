Volaris sumará cinco rutas nuevas hacia EU en octubre

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- Como parte de su estrategia para fortalecer la conectividad aérea entre México y Estados Unidos, Volaris dio a conocer el lanzamiento de tres nuevas rutas y el adelanto de operaciones de cuatro rutas anunciadas previamente.

Nuevas rutas desde Guadalajara hacia destinos clave en EE.UU.

Las tres nuevas rutas conectarán a Guadalajara con Raleigh-Durham, uno de los principales polos tecnológicos y de investigación de Estados Unidos.

La otra ruta conectará con Boston, cuna de instituciones como Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y la historia fundacional estadounidense.

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La tercera ruta es con Nashville, capital mundial de la música country y uno de los mercados de mayor crecimiento en el sur de la Unión Americana.

Estas tres nuevas rutas iniciarán a partir del 15 de octubre.

Con estas incorporaciones, Guadalajara ofrecerá más de 65 destinos, reforzando su posición como el centro de operaciones más importante de la red de Volaris.

Adelanto de rutas y expansión de la red hacia Estados Unidos

Por otro lado, la aerolínea adelantó rutas a octubre, las cuales originalmente arrancaban operaciones en diciembre próximo.

El 1 de octubre comienzan a operar las rutas Querétaro-Las Vegas; Puebla-Chicago O'Hare; Guadalajara-Washington Dulles; y Guadalajara-Atlanta.

Con la incorporación de estas cinco nuevas rutas hacia Estados Unidos, Volaris llegará a 28 ciudades estadounidenses, consolidándose como la aerolínea con mayor oferta de destinos y asientos entre México y la Unión Americana.

"Esta expansión representa un avance importante para el estado porque acerca nuestros destinos a puntos clave y amplía las opciones de conexión directa hacia uno de nuestros principales mercados internacionales", afirmó Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco, en un comunicado.

"Con estas tres nuevas rutas, reafirmamos nuestra posición como la aerolínea con mayor conectividad entre México y Estados Unidos, y ratificamos nuestra visión de democratizar los cielos y contribuir al desarrollo de nuestro continente", afirmó Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo, Comercial y de Operaciones de Volaris.

Los boletos de todas las nuevas rutas ya se encuentran a la venta a través del sitio y la app oficiales de la aerolínea.