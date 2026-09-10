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FGJE Sonora detiene a hombre por maltrato animal en Álamos

La Fiscalía de Sonora ejecutó orden de aprehensión tras viralizarse video de maltrato a perro.

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 03:56 p.m.
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FGJE Sonora detiene a hombre por maltrato animal en Álamos
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      ÁLAMOS, Son., septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- Tras hacerse viral en redes sociales el maltrato a un perro por parte del conductor de una cuatrimoto, las autoridades investigaron y detuvieron al presunto responsable de maltrato animal.

      FGJE Sonora ejecuta orden de aprehensión

      La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que ejecutó una orden de aprehensión contra Felizardo "N", de 63 años, alias "Chalo", señalado como probable responsable del delito de maltrato animal, quien quedó a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

      La acción ministerial se inició a partir de la difusión de un video en redes sociales, en el que se documentó el caso, lo que permitió a las autoridades iniciar las investigaciones correspondientes para identificar al probable responsable y esclarecer los hechos.

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      Detención y aseguramiento en Álamos

      La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión y una orden de cateo emitidas por un Juez con sede en Navojoa, como parte de las investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público, con apoyo de elementos de la Policía Municipal de Álamos.

      Durante la diligencia, realizada en un domicilio de Álamos, también fueron asegurados una cuatrimoto, modelo 2018, que quedó bajo resguardo, así como un canino de raza criolla, color café, que fue puesto bajo resguardo de la Fundación Canina ADF DOG, en Álamos, para su protección y atención.

      La Fiscalía de Sonora informó que continuará con las investigaciones y el seguimiento del proceso judicial correspondiente, bajo los principios de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia, para que quien resulte responsable de maltrato animal responda ante la autoridad competente.

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