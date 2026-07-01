Machado responde a críticas por ir a show tras sismos

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Molesta por las críticas que ha recibido,

precisa que

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por haber asistido al, a cuatro días de la tragedia en Venezuela, por los dos terremotos que acaecieron en La Guaira, ya que, a pesar de recrearse durante el recital, ha mostrado toda solidaridad posible a sus connacionales.Lase muestra descontenta por los múltiples señalamientos que ha recibido, alegando que pese a que asistió al espectáculo que Carín ofreció en el Nu Stadium (en Miami), desde que ocurrió el siniestro, en su natal Venezuela, ha, asistiendo ay compartiendo información clave para que su país sea asistido.Machado aclaró que, uno de los motivos de su presencia en el show, fuepara los miles dey las personas que siguen siendo rastreadas en los escombros, provocados por los sismos de 7,2 y 7,5 grados, del día 24 de junio."No estaba ahí celebrando nada,porque yo estoy haciendo un, estoy tratando de ayudar de todas las maneras y, ¿cuál es el pedo?".Inconforme, la también actriz considera que, en, hay muchas personas en su contra pues, aún cuando obra con benevolencia, sus acciones son interpretada de manera negativa por lo que, hastiada de esa situación, afirmó que, esta vez,por las críticas y malos comentarios que se hacen hacia su persona."Siempre contra mí, ¿por qué?, ¿qué les hice? y, sí, fui alde put* madre, ¿cómo ves?, coman mierd*, ya está bueno de tanta mierd*, de tanto, se acabó", precisó.Durante el concierto, del pasado domingo 28 de junio, Alicia compartió una serie de historias, en su cuenta de, en donde aparecía tomando un trago y coreando los temas del sonorense y, aunque reconoce que fue una velada divertida, también explicó que se trató de una, pues León buscó la manera de extender su apoyo a las y los venezolanos."Es un tremendo artista, pero no sólo eso, le pedí que, por favor, nos ayudara, todo el concierto sugirió un 'apoya', 'ayuda', estaba el lugar lleno de gente venezolana, llorando y este hombre ayudando, aportando, algo que ningún put* cantante venezolano ha logrado, ¿dónde estás?", dijo, claramente afectada.A la postre, puntualizó en el hecho de que, con losgran parte de suy, uno de sus tíos, sigue sin ser localizado."Tengo a toda mi, toda mi familia se murió", dijo, aunque horas después aclaró que ya habíay su hermano, quien, lamentablemente, perdió su casa.