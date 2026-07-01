De Juan Gabriel a Banda MS: los temas que acompañan a la Selección

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La Selección Mexicana continúa con su paso perfecto en la Copa del Mundo 2026 tras vencer al combinado ecuatoriano por 2-0 en los dieciseisavos de final, su andar ha estado acompañado de canciones como la de "Mi mayor anhelo", de Banda MS, la cual se entonó anoche a todo pulmón en el Estadio Ciudad de México tras la victoria de México.

Este tema no ha sido el único, la afición tricolor ha retomado varias melodías para apoyar a los dirigidos por Javier Aguirre, canciones que suenan tanto en videos compartidos en redes, como cantos en vivo en medio del partido o al final, cuando la emoción está a flor de piel.

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Las trompetas que hicieron rendirse al Palacio de Bellas Artes a los pies de Juan Gabriel son las mismas que los mexicanos han adoptado como la "canción oficial" del Mundial 2026 para mantener viva la ilusión.Esta canción seguramente cobrará fuerza por los videos de anoche en los que, tras la victoria frente a Ecuador, los jugadores mexicanos la entonaron junto a un sector de la afición en el estadio Ciudad de México.Si algo ha hecho la afición estos días es hacer sentir a México en el mundo, ya sea con los extranjeros que pasean por la CDMX, Guadalajara o Monterrey y quedan maravillados con los mexicanos, o mediante los videos que circulan en redes sociales y dejan con el ojo cuadrado al planeta. Por eso, y por ser una de las infaltables en cualquier celebración, la canción de Luis Miguel no podía faltar.El orgullo nacional ha adoptado la forma de esta canción, en la que desde el primer minuto despierta un nacionalismo efervescente con su "Soy mexicano, esta es mi bandera".Esta canción se ha convertido con los años no sólo en una de las más recurrentes en las celebraciones por la Selección Mexicana, sino en protagonista de cualquier evento en el país, uniendo voces y corazones.Para celebrar, levantar el ánimo en la oficina tras una noche de fiesta en el Ángel de la Independencia o poner antes del siguiente partido del lunes, en el que la Selección Mexicana se medirá ante el vencedor de Inglaterra vs. República Democrática del Congo, estas canciones tienen que estar en tu playlist mundialista.