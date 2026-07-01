logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

De Juan Gabriel a Banda MS: los temas que acompañan a la Selección

Canciones emblemáticas unen a jugadores y seguidores tras triunfo sobre Ecuador en Ciudad de México.

Por El Universal

Julio 01, 2026 01:14 p.m.
A
De Juan Gabriel a Banda MS: los temas que acompañan a la Selección
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Selección Mexicana continúa con su paso perfecto en la Copa del Mundo 2026 tras vencer al combinado ecuatoriano por 2-0 en los dieciseisavos de final, su andar ha estado acompañado de canciones como la de "Mi mayor anhelo", de Banda MS, la cual se entonó anoche a todo pulmón en el Estadio Ciudad de México tras la victoria de México.


      Este tema no ha sido el único, la afición tricolor ha retomado varias melodías para apoyar a los dirigidos por Javier Aguirre, canciones que suenan tanto en videos compartidos en redes, como cantos en vivo en medio del partido o al final, cuando la emoción está a flor de piel.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las trompetas que hicieron rendirse al Palacio de Bellas Artes a los pies de Juan Gabriel son las mismas que los mexicanos han adoptado como la "canción oficial" del Mundial 2026 para mantener viva la ilusión.
      Esta canción seguramente cobrará fuerza por los videos de anoche en los que, tras la victoria frente a Ecuador, los jugadores mexicanos la entonaron junto a un sector de la afición en el estadio Ciudad de México.
      Si algo ha hecho la afición estos días es hacer sentir a México en el mundo, ya sea con los extranjeros que pasean por la CDMX, Guadalajara o Monterrey y quedan maravillados con los mexicanos, o mediante los videos que circulan en redes sociales y dejan con el ojo cuadrado al planeta. Por eso, y por ser una de las infaltables en cualquier celebración, la canción de Luis Miguel no podía faltar.
      El orgullo nacional ha adoptado la forma de esta canción, en la que desde el primer minuto despierta un nacionalismo efervescente con su "Soy mexicano, esta es mi bandera".
      Esta canción se ha convertido con los años no sólo en una de las más recurrentes en las celebraciones por la Selección Mexicana, sino en protagonista de cualquier evento en el país, uniendo voces y corazones.
      Para celebrar, levantar el ánimo en la oficina tras una noche de fiesta en el Ángel de la Independencia o poner antes del siguiente partido del lunes, en el que la Selección Mexicana se medirá ante el vencedor de Inglaterra vs. República Democrática del Congo, estas canciones tienen que estar en tu playlist mundialista.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      De Juan Gabriel a Banda MS: los temas que acompañan a la Selección
      De Juan Gabriel a Banda MS: los temas que acompañan a la Selección

      De Juan Gabriel a Banda MS: los temas que acompañan a la Selección

      SLP

      El Universal

      Canciones emblemáticas unen a jugadores y seguidores tras triunfo sobre Ecuador en Ciudad de México.

      Grecia Quiroz recuerda asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
      Grecia Quiroz recuerda asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

      Grecia Quiroz recuerda asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

      SLP

      El Universal

      Grecia Quiroz denuncia falta de investigación profunda y critica la respuesta de las autoridades federales.

      Nodal, Ángela Aguilar y Belinda en partido de selección mexicana
      Nodal, Ángela Aguilar y Belinda en partido de selección mexicana

      Nodal, Ángela Aguilar y Belinda en partido de selección mexicana

      SLP

      El Universal

      Pepe Aguilar y Aneliz acompañaron a Nodal y Ángela en el estadio durante la celebración de los goles mexicanos.

      Machado responde a críticas por ir a show tras sismos en Venezuela
      Machado responde a críticas por ir a show tras sismos en Venezuela

      Machado responde a críticas por ir a show tras sismos en Venezuela

      SLP

      El Universal

      La artista perdió familiares en los terremotos y continúa buscando a un tío desaparecido.