Reconoce DT de Ecuador superioridad de México
El técnico argentino lamenta la tristeza de la afición ecuatoriana y valora el legado construido.
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Luego de la eliminación de Ecuador a manos de México en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en el imponente Estadio Azteca, el seleccionador argentino Sebastián Andrés Beccacece optó por el análisis antes que por las excusas y reconoció públicamente la superioridad mostrada por el conjunto tricolor.
El técnico sudamericano, quien además confirmó que el partido significó el cierre de su ciclo al frente de la escuadra ecuatoriana, destacó el desempeño del equipo dirigido por Javier Aguirre y subrayó la influencia que tuvo el ambiente generado en el Coloso de Santa Úrsula.
"No me sorprendió, sabíamos lo que podía hacer México y no pudimos neutralizarlos, ni ganar terreno. México tuvo sus cosas y hay que felicitar a México por su paso. No es excusa, México nos superó y no tengo ninguna queja para expresar obviamente, es un equipo bien trabajado, nosotros hubiéramos hecho todo el partido como el segundo tiempo y esa es la sensación que me queda", mencionó en conferencia de prensa.
Beccacece, quien le agradeció a sus futbolistas por la entrega durante el torneo, añadió sentirse triste por la afición, que viajó desde Ecuador, y tenía el deseo de ver a su equipo llegar a instancias importantes.
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"Si es una noche triste y dolorosa para todo el pueblo ecuatoriano porque los futbolistas generaron una gran ilusión; mi contrato terminó una vez que terminó el Mundial, lo he confirmado y lo digo encantado porque fui feliz. Hemos construido un legado lindo de cómo transitarlo, y nos vamos con dignidad y transparencia", finalizó.
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