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PAN exige a SEP investigar huachicol de libros en México

La piratería de libros afecta la formación profesional y representa más del 50% del mercado editorial en México.

Por El Universal

Julio 01, 2026 02:36 p.m.
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      El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, exigió a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y a la Fiscalía General de la República (FGR), abrir una investigación profunda en torno a lo que denominaron "huachicol de libros" en México.


      Lo anterior, luego de que EL UNIVERSAL, dio a conocer que hasta 19 mil millones de pesos son las ganancias reales de la piratería de libros que opera ya en nuestro país, y en el cual se estima que, de cada 10 ejemplares en venta, cinco son piratas.

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      Daniel Chimal García, diputado federal del PAN, recordó que lo anterior fue detectado por el Centro Mexicano de Protección y Fomento a los Derechos de Autor, junto con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y sostuvo que la piratería de libros se ha convertido en una industria en la que ha incursionado la delincuencia organizada para hacerse de más recursos ilícitos.
      "Si bien, en educación, en fomento a la lectura y en general los mexicanos no leemos porque no hay una campaña que concientice a impulsar este hábito, ahora con libros pirata hay un riesgo de formación profesional bajo editoriales erróneas", expuso.
      El legislador recordó que, en promedio, un mexicano lee 2.4 libros al año, pero esta industria está siendo muy vulnerable por la clonación de páginas, robo de autores y particulares que no pagan impuestos por reproducir libros piratas.
      "La delincuencia del libro roba más del 50 por ciento de las editoriales y es un negocio redituable porque ofertan libros en el costo mucho menor que el verdadero e impuesto por el autor o la casa editorial", .
      -----Localizan puntos principales de "huachicoleo" de libros
      El CEMPRO y CANIEM, ha revelado que el huachicol del libro está instalado principalmente en bodegas del Zócalo de la capital, Iztapalapa, Ciudad Neza y Naucalpan.
      "Donde hay centros de almacenamiento y de distribución, el cual alcanza a puntos de venta clandestina como en Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Jalisco, que además son uno de los puntos de mercado más influyentes del crimen.
      Cabe destacar que, en México, la piratería ha tenido un incremento de 15 a 20 por ciento más en los últimos años, porque la corrupción enraizada en varias esferas del Gobierno ha sido omisa para sancionar y romper los hilos de conducción.
      El diputado del PAN dijo que, en una primera tanda de venta de libros clandestinos, se hace en por lo menos 300 mil ejemplares que son infantiles, de música, de entretenimiento y escolares.

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