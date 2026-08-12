Fede Vigevani abandona ´La Casa de los Famosos´

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Tras dos semanas de convivencia, pláticas y travesuras hacia sus compañeros, Fede Vigevani vivió su última noche dentro de "La casa de los famosos México".

El youtuber abandonó el reality después de cumplir la misión con la que ingresó a la competencia, ser un infiltrado del público y la producción para poner en jaque a sus compañeros.

A diferencia de los participantes que han sido eliminados por votación del público, la salida de Fede ya estaba pactada desde el inicio de su participación y fue la gala de esta noche el momento ideal para despedirlo.

Fue la noche de este pasado lunes cuando "La Jefa" le comunicó que había llegado el momento de abandonar la casa, y aunque el uruguayo sabía que su estancia sería temporal, no pudo disimular la tristeza, pues reconoció que no sería fácil decir adiós a las personas con las que vivió durante todos estos días.

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Sin embargo, la salida del influencer trajo otra sorpresa más, el regreso de una de las eliminadas: Mariana Ochoa y Ximena Herrera quienes permanecieron durante más de 48 horas en el exilio.