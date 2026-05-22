Erik Lira y Guillermo Martínez sí estarán en la final de la Liga MX

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Los dos finalistas de la Liga MX,

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, sufrieron unaprevio al inicio de la Liguilla del actual Clausura 2026 de la Liga MX. Los universitarios perdieron a, mientras que La Máquina se desprendió deAmbos futbolistas tuvieron que dejar a sus respectivos clubes para iniciar su concentración con larumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.Sin embargo, Martínez y Lira sí podrán estar con su equipo elen el. No como protagonistas dentro del terreno de juego, pero sí comopara sus compañeros.... sí me parece justo porque compitieron con ellos, estuvieron toda la liga, sí me parece justo que puedan estar con sus compañeros, ¿por qué no?", mencionó enDejar la concentración para estar cerca de su equipo, con el que disputaron toda la temporada del Clausura 2026 le parece "" al, técnico de la"Me parece hasta sano que fueran, los entrenadores seguramente lo agradecen sonpara sus equipos. No le veo nada de malo, unque puedan acudir a celebrar o acon los derrotados, me parece bien. No veo mayor problema", explicó el tricolor., contento porDespués de 13 años, una final del futbol mexicano será disputada pormexicanos. Situación que, técnico del combinado nacional."Algo buenísimo. Conozco a los dos, hablé con Efra (Juárez) no hace mucho, a Joel (Huiqui) no tuve la fortuna de coincidir con él, lo conozco del campo, él estaba de rival... pero es. Tenemos capacidad, estos dos lo han demostrado, Huiqui en menos tiempo y no es fácil; Efra con su recorrido en el extranjero, tanto como jugador como auxiliar", concluyó Aguirre.