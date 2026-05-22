8 millones de mujeres mexicanas aportan más de un bdd anuales a EU

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Las

que trabajan en Estados Unidos

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de dólares al año, informó, directora general de Latino Donor Collaborative Think Thank (LDC), en conferencia de prensa, en Palacio Nacional.Detalló que hay 22.2 millones de latinas en Estados Unidos, y de éstas, 14 millones son de origen mexicano, inmigrantes y nacidas allá, es decir, una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos, es latina. Y de esos 14 millones de mexicanas,"Estamos hablando que es la mayoría de la aportación de las mujeres latinas y es unade las mujeres en general en Estados Unidos. Hay casi 8 millones de mexicanas trabajando en Estados Unidos, a pesar de que somos una comunidad tan joven, tenemos casi 8 millones de mexicanas trabajando, y el 69% de las mexicanas trabajan", explicó.Refirió que la edad mediana de las latinas es de 30 años, contra 44 años en promedio de las mujeres blancas no hispanas. "Las mexicanas representan la mayoría de esta población joven", aseguró."El 82% de las mexicanas están enfocadas en construir un. Ellas no están pensando nada más en hacer negocio, no nada más en el dinero, claro que importa mucho y las mexicanas también tienen ambición, pero ellos están pensando en construir un patrimonio", manifestó.