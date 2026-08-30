Critican a Aldo Rendón por comentarios contra Mariana Ochoa

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Aldo Rendón recibió críticas en redes sociales después de que se difundiera un video en el que hizo comentarios despectivos sobre la apariencia y forma de vestir de Mariana Ochoa, su compañera en "La casa de los famosos México".

En la grabación, el estilista conversa con Gema Garoa, Luis Chaparro y Memo Schutz acerca de la exintegrante de OV7. Durante el intercambio cuestionó el cabello, las extensiones, el maquillaje y la ropa de la cantante, además de utilizar insultos para referirse a ella.

Los demás participantes no respondieron directamente a sus señalamientos, aunque algunos rieron durante la conversación.

La relación entre Rendón y Ochoa ha sido tensa desde que ambos ingresaron al programa. El estilista ha señalado que sus diferencias se remontan a la época en que fue contratado para asesorar la imagen de OV7.

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Después de salir y reincorporarse al reality show, Mariana Ochoa ha intentado mantener la convivencia con Rendón. Sin embargo, el estilista ha pedido a otros participantes que se distancien de ella y ha reiterado sus diferencias con la cantante.

Tras la circulación del video, usuarios solicitaron a Rosa María Noguerón y a la producción del programa intervenir ante las expresiones del concursante. Algunos también cuestionaron que sus compañeros no rechazaran los comentarios.

Hasta el momento referido en la información, la producción de "La casa de los famosos México" no había informado si tomaría alguna medida por lo ocurrido.