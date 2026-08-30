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"Hormiga" González debuta con triunfo en el Olympiacos

El delantero mexicano disputó poco más de 20 minutos y estrelló en el travesaño una oportunidad de gol ante el Asteras Tripolis

Por El Universal

Agosto 30, 2026 06:17 p.m.
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"Hormiga" González debuta con triunfo en el Olympiacos
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      Armando "Hormiga" González debutó este domingo en la Superliga de Grecia durante la victoria del Olympiacos por 1-0 sobre el Asteras Tripolis.

      El delantero mexicano ingresó de cambio y disputó poco más de 20 minutos, ocho días después de que se concretó su fichaje por el conjunto griego.

      El único gol del encuentro fue obra de Jota Silva al minuto 31. González tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja durante el tiempo agregado, pero su remate terminó en el travesaño.

      La jugada se produjo mediante una diagonal desde el sector izquierdo del área. Después de desmarcarse, el atacante remató de primera intención con la pierna izquierda y estrelló el balón en el marco.

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      El exjugador de Chivas intentó rematar nuevamente de cabeza, pero su disparo salió sin fuerza y fue rechazado por la defensa del Asteras Tripolis.

      González, de 23 años, llegó al futbol griego después de comenzar el torneo Apertura 2026 con Guadalajara. El delantero todavía no consigue anotar durante la actual temporada.

      Con este resultado, el Olympiacos sumó una victoria por la mínima mientras el mexicano cumplió sus primeros minutos en el futbol europeo.

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