Galilea Montijo responde a críticas en La casa de los famosos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Galilea Montijo tiene mucha experiencia en todo lo que implica ser una figura pública, ya que desde hace 33 años ha estado enfrente de una cámara y expuesta al escrutinio público, por eso no le han hecho mella las críticas a su imagen o trabajo y al proyecto en sí de "La casa de los famosos" en esta cuarta temporada, al contrario, ella ve hasta en los comentarios maliciosos un ganar, ganar.

Galilea Montijo responde a críticas y polémicas en reality

"Gracias a todo el público que nos ha hecho el programa número uno, así hablen bien o mal, a los medios y los generadores de contenido; que hacen unos memes maravillosos que nos divierten muchísimo, definitivamente se vuelven parte de... agradecemos siempre, pero nos quedamos con los comentarios buenos", comentó Galilea Montijo, host de este reality.

Incluso no le molestó que en reality de la competencia ("La granja VIP") su nombre saliera a relucir, a través de un polémico comentario que hizo el conductor y actor Rafa Mercadante.

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"Qué bueno que hablen de mí en la otra empresa, muy bien, que les ayude", dijo Galilea sin titubear.

A pocos días de que "LCDLF" llegue al fin de su cuarta temporada, la conductora señaló que a estas alturas sólo han quedado los favoritos de la gente, pese a que han corrido rumores y comentarios mal intencionados, en el que sugieren que la final ya está dada.

"La gente cree que tanto Televisa como Endemol, queremos que gane alguien, pero créanme, a los que menos nos interesa es a nosotros, el o la que gane es porque se lo merece, y siempre se lo vamos a aplaudir porque es bien difícil estar adentro, y el público creanme siempre es el que decide", comentó Galilea minutos antes de que comenzará la transmisión de la noche de ayer.

Sobre el día en que regañó a los habitantes de la casa, e incluso les pidió que despertaran porque no estaban generando contenido, Galilea respondió que su actitud es parte del juego y su papel dentro de su dinámica es que los concursantes le tengan algo de miedo.

"Hasta la gente que me conoce, como Paul Stanley o Arath de la Torre que trabajo con ellos desde hace años, me decían, 'es que impones demasiado cuando se abre la cámara, yo pensé que estabas enojada conmigo'; pero ese es el tono que debe llegar la conductora de este programa", dijo Galilea.

Experiencia y liderazgo en realities

La conductora comentó que gracias a su experiencia en un reality como éste ("Big Brother VIP", 2002), sabe por lo que están pasando, así que en algunos momentos tiene que actuar como si fuera una mamá para tranquilizarlos o ubicarlos, pero nunca para hostigarlos u ofenderlos.

"Hay una voz de mando que es La Jefa, y lo que los va guiando de alguna manera soy yo, entonces hay momentos para apapacharlos, para decirles abran los ojos, que hay estrategias para hacer juego. La gente fue quien los llamó 'muebles', pero desde la primera temporada, entonces nosotros le ponemos el menú al público y ellos son los que deciden".

Entre los momentos que más desafiaron a Galilea en esta temporada, no fueron las polémicas que se suscitaron dentro de "LCDLF", sino los problemas de salud que enfrentó debido a procedimiento estético fallido, el cual le causó problemas con un nervio facial y estuvo a nada de tener parálisis en el rostro.

"A mí me encantaría tener el tiempo que se dan actrices y famosas de Hollywood, allá hacen una telenovela o una película, y tiene el tiempo de esconderse seis u ocho meses, yo no tengo tiempo de esconderme, yo estoy de lunes a viernes por las mañanas desde hace 18 años, me hubiera encantado tener el tiempo de desinflamar, de descansar, eso también es parte de un proceso cuando entras a un tratamiento estético".

Pero el hablar de ello en el podcast "Bajo la piel, fue algo liberador para ella, sobre todo porque se dio cuenta que su testimonio le sirvió a otras mujeres que pasaban por lo mismo.

"Tengo todo el derecho de hacerme mis tratamientos, porque soy una mujer muy coqueta y me encanta da una imagen linda, además el público te lo exige. Siempre les he dicho que soy pro-cirugías, si quieres hacerlo, hazlo. A mí me da mucho miedo que mi expresión cambié, que fue uno de los problemas que tuve, pero ya pasó y al contrario me dio mucho gusto platicarlo, porque la doctora (Marimar Guerra) me dijo, 'ahora que expusimos tu caso hay más mujeres como tú, que la están pasando mal por algo mal hecho y no sabes la seguridad que les hemos dado'".

Pero también le dio la posibilidad de poner sobre la mesa problemáticas como la depresión, problemas estéticos, entre otras cosas, logrando que más allá de las burlas de las que fue blanco, ellas se acercaran por ayuda con un especialista, y eso para ella ya valió la pena.