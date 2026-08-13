Aitana Derbez debuta en el escenario junto a Alessandra Rosaldo

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Aitana Derbez, hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, hizo su debut sobre el escenario durante el concierto de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional la noche de este miércoles.

Mientras su mamá y Chacho interpretaban "¿Dónde están?", uno de sus mayores éxitos, la pequeña de apenas 12 años subió a la tarima en un atuendo muy dosmilero para mantener la estética que se había mostrado en el show.

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Un conjunto rosa con detalles en amarillo fue lo que eligió para bailar junto a Alessandra parte de este tema, aunque no cantó, causó gran sorpresa entre los 10 mil asistentes, siendo el más atento Eugenio Derbez que no paraba de grabar el momento.El comediante estuvo desde el inicio del concierto en la segunda fila del Auditorio Nacional apoyando a su esposa, incluso, gran parte del tiempo con Aitana como su acompañante, pero previo a la canción se le vio hablando con ella, probablemente animándola para el momento que venía.Derbez incluso compartió el clip en sus historias de Instagram poniendo a la pequeña como la gran sorpresa de la noche, lo que fue celebrado en familia tras bastidores.Pese a que no se le vio en el recinto, Aislinn Derbez también estuvo presente, siendo la encargada de grabar como al inicio del concierto de Sentidos Opuestos su padre y hermana veían desde un costado del escenario los primeros minutos.De igual manera fue ella quien mostró el abrazo de Eugenio y Aitana tras la salida de la tarima con su participación estelar en la celebración del grupo que también incluyó un homenaje a Jaime Sánchez Rosaldo, que falleció hace dos meses."Buenas noches, que emoción estar aquí, en este escenario icónico 25 años después, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por hacer esta noche inolvidable, han pasado 25 años, la última vez que estuvimos aquí solos fue en 2001, ya llovió y me da mucha emoción ver tantas y tantas caras conocidas, de tantos fans que han venido de muchos lugares diferentes", dijo Alessandra más temprano mostrando la emoción que ella y Chacho tenían por este reencuentro.