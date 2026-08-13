80% de alcaldías, con riesgo de medio a muy alto de inundación

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De los 59 municipios del estado de San Luis Potosí, el 80 por ciento de las municipalidades presentan un índice de riesgo de inundación clasificado entre medio y muy alto, de acuerdo con datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

La dependencia indica que nueve municipios se identifican con riesgo medio, 14 con índice alto y 24 con un indicador estimado de muy alto, dice la información del Atlas Nacional de Riesgo.

El 80 por ciento equivalente a 47 municipios concentra una población de 2 millones 553 mil 014 habitantes, lo que "evidencia la necesidad de fortalecer las acciones preventivas, de monitoreo y respuesta institucional".

Complementa que existen 96 puntos críticos de inundación distribuidos en 23 municipios, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De ellos, Tampamolón Corona con 13 y Tamazunchale con 12 acumulan el 26 por ciento.

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Por ende, la Coordinación recomendó que deben ser los lugares prioritarios para las acciones de vigilancia hidrológica y atención preventiva.

Después de ambas municipalidades, se ubican Tamuín con 10; Villa de Reyes con ocho; Ébano con cinco; Axtla de Terrazas con cinco; Matlapa con cinco; El Naranjo con cinco; San Vicente Tancuayalab con cinco; y San Luis Potosí con cuatro.