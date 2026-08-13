César Costa celebra 85 años y presenta su autobiografía

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Apenas la semana pasada el cantante, actor y conductor, César Costa, presentaba ante los medios de comunicación su autobiografía titulada "Lo mío fue un sueño", y este jueves celebra por partida doble, pues cumple 85 años.

Nacido en la Ciudad de México el 13 de agosto de 1941, César Antero Roel Schrerus es una de las figuras más queridas del rock and roll en español y también de la época de oro de la televisión mexicana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con tres programas emblemáticos en su vida ("La carabina de Ambrosio", "Papá soltero" y "Un nuevo día"), Costa es el vivo ejemplo de una carrera larga y próspera que derivó en un reconocido como miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México y Embajador de buena voluntad.César Costa inició su carrera como dentro de la música cuando aún estudiaba y, a pesar de formar parte de una familia de célebres abogados, eso no impidió que se subiera a las tarimas y comenzara sus pininos como cantante.El boom del rock and roll a finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta fue el mejor semillero para que el intérprete de "El Tigre" destacara por encima de otros cantantes y pronto dejó a Los Camisas Negras (banda donde cantaba) y llegó el estrellato junto con su carrera en solitario.No habían pasado muchos años cuando su fama subió como la espuma y comenzó a tener participación en películas para jóvenes como "Juventud rebelde" (1961), "La edad de la violencia" (1964), "La juventud se impone" (1964) y "Adiós, cuñado" (1966).Costa fue de los pocos que supo adaptarse y dar el salto a la televisión con el programa "De costa a costa"; sin embargo, su gran proyección llegó con "La carabina de Ambrosio", donde compartió créditos con Xavier López "Chabelo", Alejandro Suárez y Beto "El Boticario", entre otros.Al concluir el proyecto su vida continuó, pero esta vez estelarizando el programa familiar "Papá soltero", el cual marcó a toda una generación en la década de los años ochenta al contar las problemáticas de un hombre viudo al cuidado de sus tres hijos.La carrera de César Costa es digna de reconocerse y, en el ocaso de su vida, decidió llevar sus memorias al libro biográfico "Lo mío fue un sueño", el cual ya se puede adquirir en las librerías del país y en diferentes plataformas digitales.