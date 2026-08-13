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Alejandro Soriano, primer joven en concluir examen UNAM en Oaxaca

Mil 239 aspirantes descargaron cita para examen UNAM en Oaxaca, con presencia de Chiapas y Tabasco

Por El Universal

Agosto 13, 2026 01:00 p.m.
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Alejandro Soriano, primer joven en concluir examen UNAM en Oaxaca
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      Alejandro Soriano fue el primer joven en concluir el examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el nuevo ingreso a las licenciaturas.


      El joven originario de la ciudad de Oaxaca concluyó la aplicación de la prueba alrededor de las 10:15 horas de la mañana, y para él, fue más difícil que el primer examen, en el que obtuvo 111 de 120 aciertos.

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      "Me fue bien, creo que estuvo más complicado que el primer examen. Venían temas que no había visto bien", expresó.
      Mauricio López, director general de Comunicación Social de la UNAM, informó que en la sede de la ciudad de Oaxaca mil 239 aspirantes de un total de mil 920 descargaron su cita para la aplicación del examen de control; es decir, 681 no descargaron su cita y no se presentaron a la prueba.
      En la sede de la capital oaxaqueña el examen se presentará en tres turnos, en cada uno de los cuales se espera la asistencia de entre 350 y 400 aspirantes; sin embargo, en el primer turno únicamente se presentaron un total de 293.
      El funcionario universitario precisó que en esta sede únicamente fueron citados aspirantes de los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Y puntualizó que es un examen digital que no está en línea y que consta de 120 preguntas.
      Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, informó que las investigaciones relacionadas con las presuntas trampas durante la aplicación del examen en línea aún continúan, y aseguró que se atienden los casos de los jóvenes que no pudieron registrarse o no registró su solicitud para presentar el examen de control.
      Alexander Soriano, el primero en concluir el examen de control, sostuvo un breve encuentro con el Rector a su salida del hotel Misión San Felipe, donde se aplicó la prueba.

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