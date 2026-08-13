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Notifican aprehensión a Kevin 'N', tras robo en joyería del centro

La Fiscalía cumplió orden de aprehensión tras investigación del robo ocurrido en enero de 2026.

Por Redacción

Agosto 13, 2026 12:09 p.m.
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Notifican aprehensión a Kevin N, tras robo en joyería del centro
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión por reclusión en contra de Kevin "N", por su probable participación en un robo ocurrido el 19 de enero de 2026 en una joyería ubicada sobre la calle Morelos, en la capital potosina.

      Según las diligencias, la víctima se encontraba en el área de mostrador del establecimiento, en compañía de una empleada, cuando ingresaron dos sujetos, mientras un tercero permanecía a bordo de una motocicleta en el exterior del negocio.

      Uno de los individuos, ahora imputado, habría amenazado a la víctima y a la empleada con un arma de fuego, mientras su acompañante sustrajo diversa mercancía que se encontraba debajo del mostrador, además de aproximadamente 60 mil pesos en efectivo de la caja y joyería con un valor estimado de un millón de pesos.

      A partir de la denuncia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron diversas diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los probables responsables.

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      Con los datos de prueba obtenidos, la FGESLP solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada por reclusión, debido a que Kevin "N" se encontraba detenido por una causa diversa.

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