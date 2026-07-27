Cristian Castro, desilusionado de no haber cantado en el Mundial 2026

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El cantante Cristian Castro se cuestiona por qué no fue requerido como uno de los artistas que cantó durante el Mundial 2026; "el Gallito feliz" mostró desánimo y, hasta reprochó que la FIFA y los colaborares mexicanos que se involucraron en la organización del show, no lo contemplaran para interpretar alguno de sus éxitos.

Este fin de semana, el cantante de "Azul" se presentó en el Auditorio GNP Seguros, de Puebla, este viernes 24 de julio y, "Venga la alegría" acudió a su encuentro para cuestionar al hijo de Verónica Castro, acerca de temas de diversa índole.

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El cantante de "No hace falta" se condujo jocoso hacia las y los fans que asistieron a su recital, al rememorar la jornada futbolística que nuestro país albergó, durante un mes, al ser uno de los tres países anfitriones del Mundial, especialmente por el hecho de que no recibió ninguna propuesta para participar en los shows musicales que se realizaron."¿Por qué no me invitaron a cantar?, solamente... solamente Shakira, solamente Shakira, nunca Cristian", dijo, generando las carcajas de su público.Eso no fue todo, cuando el cantante fue abordado por un reportero del matutino de TV Azteca reveló que, nuevamente, se está dando una oportunidad en el amor y, aunque no reveló la identidad de la mujer con la que sale en la actualidad, hizo referencia a una de las virtudes que más le agradan de ella."Estoy saliendo con alguien, todavía no es una novia oficial, pero estamos saliendo, besa muy bien".También mostró entusiasmo de que el próximo 12 de agosto se celebrará su graduación de la preparatoria, en donde contará con la presencia de su madre, Verónica Castro, como maestra de ceremonias, mientras que él cantara algunos de sus éxitos y lo acompañarán gran parte de familia, como también asistir algunos miembros de la prensa.