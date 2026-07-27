Taxista en Nueva York intenta estafar a creador mexicano

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El creador de contenido mexicano Esen Alvarado relató a través de sus plataformas digitales una incómoda experiencia vivida durante su estancia en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) junto a su colega conocido como Islas Vlogs.

Tras arribar al aeropuerto, ambos optaron por trasladarse hacia su hotel a bordo de uno de los emblemáticos taxis amarillos.

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De acuerdo con lo expuesto por el propio creador de contenido en el material audiovisual publicado en TikTok, la decisión se basó en el costo de los servicios de transporte por aplicación, los cuales marcaban una tarifa cercana a los 130 dólares (alrededor de 2 mil 500 pesos mexicanos).A pesar de que la tarifa final del taxi tradicional resultó menor, situándose en 84 dólares (aproximadamente 1,400 pesos mexicanos), la situación se tornó tensa al momento del pago.El chofer exigió de forma agresiva una propina no menor al 30% adicional (lo que equivalía a unos 500 pesos extra), argumentando que la distancia del trayecto (cercana a una hora de camino) justificaba dicho cobro obligatorio. La negativa de los viajeros desencadenó una discusión verbal en plena vía pública.De acuerdo con la reglamentación oficial emitida por la Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York (TLC, por sus siglas en inglés, organismo gubernamental encargado de regular el transporte público de alquiler), el pago de propinas en los taxis amarillos es completamente voluntario y queda a discreción del usuario.Las pautas de la entidad establecen que el pasajero decide libremente si otorga una gratificación y el porcentaje correspondiente según la calidad del servicio recibido, por lo que la exigencia de una tarifa fija extra no cuenta con respaldo normativo.En las plataformas digitales, el testimonio en video generó una intensa conversación entre los usuarios:Alcance en redes sociales: La publicación acumula más de 1.7 millones de reproducciones y cientos de interacciones en poco tiempo;Posturas a favor de la gratuidad: Diversos internautas coinciden con el creador al señalar que la propina no debe considerarse un cobro obligatorio;Debate sobre usos locales: Un sector de la audiencia destaca que la costumbre del país establece un rango habitual de propina, mientras que otros cuestionan la decisión de no utilizar el sistema de transporte subterráneo (metro) para desplazarse.El caso expone las fricciones culturales que enfrentan los turistas respecto al esquema de gratificaciones en el extranjero.