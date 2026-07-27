Álbum de Narcopolíticos: una denuncia en estampas

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El Mundial 2026 llegó a su fin y, como en cada edición, el álbum Panini volvió a convertirse en un fenómeno entre los aficionados al futbol. Sin embargo, la idea de coleccionar estampas fue retomada con un propósito distinto: denunciar la presunta relación entre actores políticos y el crimen organizado a través del llamado "Álbum de Narcopolíticos 2026".

El proyecto fue impulsado por Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs, así como por los periodistas Óscar Balderas y Luis Chaparro, quienes, con base en más de un centenar de investigaciones periodísticas sustentadas en información pública y judicial, desarrollaron un álbum cuyo objetivo, según los creadores, "es visibilizar la red de complicidad entre políticos, empresarios y agencias de seguridad que operan como engranajes de los grupos delictivos", además de acercar al público información documentada sobre una problemática social latente en el país mediante un formato accesible.

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Puesto a la venta el pasado 29 de junio, el álbum cuenta con más de 140 stickers —de todos los partidos políticos—, estampas holográficas y paquetes coleccionables. Entre las personalidades que protagonizan la portada del ejemplar se encuentran Rubén Rocha Moya, "Andy" López Beltrán, Adán Augusto López Hernández, Genaro García Luna, Adrián de la Garza, Silvano Aureoles y Sandra Cuevas. Dentro de sus apartados destaca una sección especial titulada "El Salón de la Infamia", integrada por estampas doradas que reúnen a los "narcopolíticos" que han causado un especial daño a la población.Previo al lanzamiento oficial del material, las calcomanías del "Álbum de Narcopolíticos 2026" ya habían generado polémica. El 13 de mayo, durante la exposición "Estampas Monumentales" de Panini, instalada sobre Paseo de la Reforma y protagonizada por imágenes de 15 futbolistas, algunas de las piezas fueron intervenidas con estos stickers. En la estampa de Cristiano Ronaldo fue colocado el rostro del gobernador con licencia de Sinaloa, Rocha Moya, mientras que en la de Lionel Messi apareció el del senador Enrique Inzunza. Dicho acto de protesta fue uno más de los realizados con motivo de la justa deportiva y dividió opiniones entre la ciudadanía.A diferencia de un álbum de estampas tradicional, cada pieza está respaldada por una investigación relacionada con el personaje que representa, lo que permite conocer los casos y señalamientos asociados con las personas incluidas en el ejemplar.El pasado 16 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California (1989-1995), por presunto contrabando de combustible. El exdiputado forma parte de dicho álbum como el sticker número 11, ubicado en la página titulada "Narcopolíticos históricos".Tras el hecho, Meza compartió un video en redes sociales en el que, a pesar de estar a favor de la detención, declaró que "no fue porque en este país funcionan las instituciones y todos los que tienen que caer caigan, sino porque la Fiscalía encontró el momento justo para intentar encubrir a la actual 'narcogobernadora' de Baja California, Marina del Pilar Ávila". El señalamiento ocurre en medio de la controversia generada por un audio sobre una negociación con supuestos agentes del FBI, publicado por el columnista de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón, y cuya autenticidad fue confirmada por la gobernadora.Miguel Meza también es fundador de narcopoliticos.com, página nacida bajo el ideal de que "los mexicanos no estamos condenados a vivir sometidos a la violencia y a los abusos de grupos criminales" y creada en conjunto con Defensorxs, Pie de Nota, así como con los periodistas Luis Chaparro y Óscar Balderas. El sitio consiste en "un registro de los políticos, burócratas, empresarios y otros personajes públicos que han protegido o colaborado con el crimen organizado en México".Los perfiles están clasificados por cartel, partido y entidad. Asimismo, cada semana publican investigaciones relacionadas con cada uno de ellos. Hasta el momento, la página registra a 32 "narcopolíticos" identificados, entre ellos gobernadores en funciones y funcionarios de primer nivel.Meza ha señalado que el álbum será presentado ante la Fiscalía con la finalidad de que se lleven a cabo las respectivas investigaciones en materia legal. También, ha afirmado no tener miedo a represalias, al destacar que cada vez son más los mexicanos que están cansados de estas problemáticas sociales.El álbum puede adquirirse a través de su página web por 450 pesos; el sobre de stickers, que contiene seis piezas, tiene un costo de 30 pesos y la caja de 900 pesos. A través de sus redes sociales, los creadores señalaron que próximamente compartirán información para realizar el tradicional intercambio de estampas.