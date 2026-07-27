México supera las 50 medallas en los JCC 2026

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México ha comenzado con paso firme su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, una competencia en la que la delegación nacional se presentó con la misión de refrendar su dominio regional y mantenerse en lo más alto del medallero.

Desde las primeras jornadas, los atletas mexicanos han respondido a las expectativas con actuaciones destacadas en múltiples disciplinas.

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El trabajo realizado durante los últimos meses, así como el respaldo brindado por la Conade y las federaciones deportivas, ha permitido que los representantes nacionales compitan al máximo nivel. Esa preparación se ha traducido en una importante cosecha de preseas que mantiene a México entre los grandes protagonistas de la justa.Las disciplinas fuertes del país no han defraudado. Deportes como tiro con arco, tiro deportivo, taekwondo y patinaje han aportado una cantidad importante de medallas, demostrando la profundidad y calidad del talento mexicano. Además, varios atletas han logrado subir al podio con actuaciones dominantes que confirman el gran momento que atraviesa el deporte nacional.Hasta el momento, los resultados respaldan ese objetivo. México acumula 59 medallas en total, distribuidas en 22 de oro, 19 de plata y 18 de bronce, números que reflejan el esfuerzo de los deportistas y que alimentan la ilusión de concluir los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la cima del medallero.Detrás del equipo mexicano aparecen Colombia y Cuba, países que también han tenido un sólido arranque y que buscan acortar distancias conforme avanzan las jornadas. La batalla por la cima promete mantenerse cerrada, aunque el desempeño de los atletas nacionales en disciplinas clave ha permitido que México tome ventaja.