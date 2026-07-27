logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Galilea Montijo deslumbra con vestido con luces en LCDLF 2026

El vestido incorpora filamentos LED que iluminan la silueta y generan movimiento en cada paso.

Por El Universal

Julio 27, 2026 04:18 p.m.
A
Galilea Montijo deslumbra con vestido con luces en LCDLF 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Si hay algo que ya es tradición en el programa "La Casa de los Famosos México", además de las polémicas, las teorías y los habitantes que prometen dar de qué hablar durante semanas, es esperar con qué look aparecerá Galilea Montijo. Año tras año, la conductora convierte la gala de estreno en una auténtica pasarela, y la cuarta temporada, que arrancó este domingo 26 de julio, no fue la excepción.


      Para abrir una nueva edición del reality, Galilea apostó por un diseño de la firma mexicana Iann Dey, una pieza que llevó la alta costura hacia un terreno mucho más experimental al combinar artesanía, tecnología e iluminación en un mismo vestido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí



      El vestido de Galilea Montijo mezcló alta costura y tecnología

      Más que un vestido, la pieza funciona como una escultura luminosa. Confeccionada sobre una base de malla transparente cubierta microcristales, la creación incorpora filamentos de luz LED integrados artesanalmente que recorren el cuerpo de la conductora con líneas orgánicas que se iluminan y dibujan su silueta.
      Las extensiones luminosas que nacen desde las mangas y caen hasta el suelo terminan de reforzar esa estética futurista, generando movimiento con cada paso y haciendo que la pieza cobre vida frente a las cámaras.
      Iann Dey firma uno de los looks más impactantes de Galilea
      El vestido fue diseñado por Iann Dey, mientras que el estilismo estuvo a cargo de Jessica Marmolejo, el maquillaje fue realizado por Waithsman y el peinado por Jorge Beltrán Hair.
      Con esta apuesta, Galilea Montijo vuelve a confirmar que sus apariciones en La Casa de los Famosos México ya son un acontecimiento de moda por derecho propio. Si en temporadas anteriores sorprendió con siluetas dramáticas, transparencias y aplicaciones de alta costura, este año llevó la conversación un paso más allá con una pieza donde la tecnología también forma parte del diseño.
      En una noche marcada por el estreno de una nueva temporada del reality, el vestido terminó robándose buena parte de la conversación en redes sociales y consolidó una vez más a Galilea Montijo como una de las figuras que entiende que la televisión también puede ser una pasarela.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Galilea Montijo deslumbra con vestido con luces en LCDLF 2026
      Galilea Montijo deslumbra con vestido con luces en LCDLF 2026

      Galilea Montijo deslumbra con vestido con luces en LCDLF 2026

      SLP

      El Universal

      El vestido incorpora filamentos LED que iluminan la silueta y generan movimiento en cada paso.

      Taxista en Nueva York intenta estafar a creador mexicano
      Taxista en Nueva York intenta estafar a creador mexicano

      Taxista en Nueva York intenta estafar a creador mexicano

      SLP

      El Universal

      La Comisión de Taxis y Limusinas de Nueva York confirma que la propina en taxis es voluntaria.

      Bailando solo, una cinta que aborda la tercera edad
      Bailando solo, una cinta que aborda la tercera edad

      "Bailando solo", una cinta que aborda la tercera edad

      SLP

      El Universal

      Tras años de rechazos, Bailando solo inicia su recorrido en festivales y busca estreno comercial en México.

      Gema Garoa revela duelo por muerte de su padre
      Gema Garoa revela duelo por muerte de su padre

      Gema Garoa revela duelo por muerte de su padre

      SLP

      El Universal

      A pesar de la tristeza, Gema Garoa reafirmó su compromiso de continuar en La casa de los famosos México.