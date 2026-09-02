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Ultiman a tecladista de Camilo Séptimo y a su familia

Jonathan Meléndez estaba junto a su esposa, hija y una trabajadora doméstica en Edomex

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 01:10 p.m.
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Jonathan Meléndez/Foto: FB Camilo Séptimo

Jonathan Meléndez/Foto: FB Camilo Séptimo

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      El tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, fue asesinado a balazos junto con su esposa embarazada, su hija de 3 años y una trabajadora doméstica, dentro de un domicilio del fraccionamiento Gran Viure, en Atizapán de Zaragoza.

      Hallazgo y condiciones de las víctimas

      El hallazgo de los cuerpos ocurrió la madrugada del 1 de septiembre, en un inmueble de la calle Bosque de Amantes, tras el reporte de un masculino, amigo de la familia, a las autoridades.

      De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas estaban atadas de las manos. En una de las recámaras fue localizado otro menor de edad, quien resultó ileso.

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      La esposa del músico fue identificada como Ana Paola, de 35 años, mientras que la menor fue identificada como Sofía.

      Ana Paola, se encontraba en estado de gestación, de acuerdo con información oficial.

      En el lugar también se localizó un perro, mascota de la familia, maniatado.

      Investigación y detenciones

      Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como personal de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

      Un amigo del tecladista señaló a las autoridades que horas antes Jonathan Meléndez le comentó que se reuniría con un socio y le pidió que, si no tenía noticias de él en determinado tiempo, acudiera ante las autoridades, debido a que mantenía problemas con esa persona.

      La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones para esclarecer el múltiple homicidio y determinar el móvil del ataque.

      Por estos hechos, se desplegó un operativo entre autoridades del Estado y la federación dando como resultado la detención de dos presuntos autores del homicidio.

      Se trata de Diego Sebastián "N", identificado como socio del tecladista y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo "N", también investigado por su probable intervención en los mismos hechos.

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