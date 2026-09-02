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Aún hay conductores que no respetan a personas con discapacidad

La SSPC de la capital aplica entre cuatro y cinco multas por semana por ocupar espacios exclusivos

Por Rolando Morales

Septiembre 02, 2026 02:02 p.m.
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Foto: Carlos Vega/Pulso

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital aplica entre cuatro y cinco multas por semana a conductores que ocupan espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      El funcionario detalló que la corporación emite en promedio alrededor de 180 infracciones por semana relacionadas con distintas faltas en materia de movilidad y tránsito. De ese total, aproximadamente el 20 por ciento corresponde a hechos registrados en el Centro Histórico de la ciudad.

      Villa Gutiérrez señaló que una de las prioridades de la dependencia es mantener libres las banquetas y garantizar condiciones adecuadas para el tránsito peatonal. Por ello, además de las sanciones por ocupar espacios reservados para personas con discapacidad, también se realizan aseguramientos de vehículos que obstruyen el paso sobre las aceras.

      Respecto a los cajones exclusivos para personas con discapacidad, consideró que existe una mayor conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de respetarlos.

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      Sin embargo, reconoció que aún persisten casos de conductores que los utilizan sin autorización, lo que obliga a la aplicación de sanciones de manera constante.

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