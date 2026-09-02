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Seguridad

Detectan criminales armados en sierra de Villa de la Paz

La GCE realizó el operativo, asegurando armas largas y equipo diverso

Por Redacción

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Detectan criminales armados en sierra de Villa de la Paz
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      La tarde de este martes, tres maleantes armados fueron detenidos al ser detectados en un campamento improvisado, en la zona serrana del municipio de Villa de la Paz.

      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, informó que tras un operativo por tierra y aire fueron asegurados tres hombres, provenientes de Tamaulipas y Guerrero, además de dos armas de fuego largas y equipo diverso. Se presume que los señalados habrían estado de paso por tierras potosinas, inspeccionando a su vez la zona, para instalar algo más grande, relacionado a alguna estructura criminal.

      Juárez Hernández detalló que, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron ubicar un campamento improvisado y durante la aproximación que se realizó pie tierra, los elementos repelieron un ataque, logrando detener en flagrancia a tres presuntos responsables, con apoyo aéreo de la corporación, sin que se registraran personas lesionadas.

      Asimismo, el titular resaltó que esta intervención fue producto de la coordinación, las labores de inteligencia, el despliegue operativo y vigilancia aérea, y reforzando las acciones en zonas serranas y puntos estratégicos para prevenir cualquier hecho con apariencia de delito. Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, que determinará las responsabilidades correspondientes; la SSPC mantiene los operativos de vigilancia por tierra y aire como parte de la estrategia de seguridad y protección ciudadana en San Luis Potosí.

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