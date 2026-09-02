Requiere SL nueva zona "premium"
La nueva ciudad debe ubicarse cerca de la Zona Industrial: AMPI
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Una solución urbana que ya es muy urgente, obliga a San Luis Potosí a pensar en otra zona habitacional "premium" muy cercana o integrada al desarrollo industrial, un área que cuente con todos los servicios para desagregarse de Las Lomas.
AMPI advierte sobre conectividad insostenible en San Luis Potosí
De no tomar una decisión al respecto, a corto plazo la conectividad de la zona metropolitana será ya insostenible, advirtió el presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Neil Selene Castro.
Precisó que en el país sólo hay quince ciudades que desagregaron zonas residenciales o "premium" para evitar el colapso urbano, pero en San Luis Potosí no ha ocurrido así.
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Propuesta para nuevos desarrollos con servicios integrales
Explicó que hay oferta inmobiliaria, pero lo cierto es que también debe planearse hacia otros espacios, hacer lo necesario para dar funcionalidad a nuevos desarrollos, autorizando la construcción de colegios, hospitales, parques recreativos, plazas comerciales, hotelería, además de grandes vialidades y distribuidores viales, que permitan descentralizar la población y disminuir la presión sobre la Carretera 57.
Dijo que hace falta otra zona diamante en San Luis Potosí, donde se genere la condición para acabar con el problema de vivienda y para bajar la presión sobre las vialidades como Carretera 57, Vía Alterna, Periférico y avenida Salvador Nava Martínez.
Explicó que al menos hay quince ciudades en el país que reúnen dos o más zonas residenciales totalmente equipadas. En el Valle de México, los desarrollos habitacionales premium o residenciales, se encuentran en Polanco, Lomas de Santa Fe, Bosques Interlomas y Pedregal Sur.
En Monterrey, un desarrollo habitacional está en San Pedro Valle Oriente, Valle Poniente y Carretera Nacional y en Guadalajara se encuentra Puerta de Hierro, Providencia Country y El Palomar.
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