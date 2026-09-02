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Yolanda Andrade regresa a Montse & Joe tras meses de ausencia

El regreso de Yolanda Andrade fue acompañado por Montserrat Oliver y otros invitados en un emotivo encuentro en el foro.

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 02:41 p.m.
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Yolanda Andrade regresa a Montse & Joe tras meses de ausencia
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      Yolanda Andrade reapareció en el foro de "Montse & Joe", el programa que conduce con su amiga Montserrat Oliver, el show inició originalmente bajo el nombre de "Hijas de la Madre Tierra" y evolucionó después a "MoJoe"; esta mancuerna televisiva, que suma más de 25 años de trayectoria al aire, se interrumpió a raíz de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece Yolanda.


      Hace unos días se grabaron capítulos de "Montse & Joe", y mientras nadie lo esperaba, en el foro sonó el timbre y era Yolanda Andrade, quien fue guiada por dos personas hasta la sala del foro, donde la esperaba Montserrat Oliver, Roxana Castellanos, Michelle Vieth y Arath de la Torre.

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      Los abrazos del reencuentro fueron muy emotivos, así como las palabras de Yolanda, quien, a pesar de sus dificultades para moverse, mostró el estilo del humor que siempre ha tenido y que es muy particular.
      Yolanda Andrade padece ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa y neuromuscular progresiva que provoca la muerte de las neuronas motoras (motoneuronas) encargadas de controlar los músculos voluntarios.
      También padece Neuralgia del trigémino, un trastorno crónico muy doloroso que afecta al nervio trigémino, el cual transmite las sensaciones del rostro al cerebro.
      Sin embargo, Yolanda regresó a su querido foro después de varios meses de no hacerlo y de estar comunicada con sus seguidores a través de videos en redes sociales; recientemente hizo un En Vivo con Thalía, a quien le agradeció por haberla animado a seguir luchando y no dejarse vencer por la enfermedad.
      Roxana Castellanos fue cuestionada por la prensa sobre el estado de salud actual de su amiga Yolanda y admitió que aunque está mejor, eso no significa que se encuentre bien.
      "Está mejor, no es que esté bien, la verdad es que la única que realmente puede informar es ella, está como siempre echándole ganas".
      Yolanda Andrade, de 54 años ha dicho públicamente que le dio mucho vuelo a la hilacha en el pasado, y que actualmente está consciente de que las enfermedades que tiene no son curables, aunque se muestra optimista pese a lo que le ha dicho su médico, de que le quedaría año y medio de vida.

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