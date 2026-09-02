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Mariana Ochoa empatiza con salida de Aldo Rendón

Mariana Ochoa, pese a diferencias previas, se acercó a Aldo para ofrecerle palabras de aliento.

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 01:57 p.m.
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Mariana Ochoa empatiza con salida de Aldo Rendón
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       La salida de Aldo Rendón causa consternación entre los habitantes de "La casa de los famosos México" y Mariana Ochoa, con la que sostuvo una enemistad a lo largo de su participación, no fue la excepción; a pesar de las diferencias y la naciente inconformidad de la cantante de la forma en que el stylist se conducía para con ella, cuando este estaba por salir de la casa, lo tomó del brazo para expresarle unas palabras de aliento.


      Con la frase "Me voy de la casa", Aldo se dirigió a sus 13 compañeros, visiblemente consternado, de la misma manera en que lo hizo Galilea Montijo, su amiga de años atrás, cuando le dio la palabra, lo que patentó que la conductora del reality ya estaba al tanto de la repentina salida de Rendón.

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      ¿Las reacciones?, todas, y cada una de ellas, fue de conmoción, aún las de aquellas personas que no sólo no eran cercanas al regiomontano, sino que no habían empatizado con él, como ocurrió con Mariana Ochoa, la exOv7, quien guardó la compostura y la seriedad, que ameritaba la noticia, hasta el último momento.
      "Me voy de la casa, las condiciones de la casa no san las adecuadas para que yo esté aquí, tengo un tema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar un tratamiento ya, y, no puedo estar saliendo y regresarme, entonces, me voy de la casa hoy", explicó.
      Aunque la pesadumbre se apoderó de más de uno, como fue el caso de Brianda Deyanara, Yahir y Memo Schutz, como captaron las cámaras de la casa, como era de esperarse, los primeros en acercarse a Aldo, para entregarlo un abrazo como una palabra o frase de aliento fueron Karina Torres, Gema Garoa y "Ese Pérez", el conocido team de "Las hienas".
      La próxima en acercársele fue Cynthya Klitbo, con la que protagonizó aquella discusión que, al poco tiempo derivó en un audio viralizado en redes, al decirle que estaban por quedarse sin "la felicidad de la casa".
      Mariana también se aproximó al sylist, el cual colaboró con OV7, hace décadas, justamente fue durante esa interacción con el grupo de pop que Rendón sembró una animadversión por la intérprete de "La pensión", a quien hasta el inicio de la competencia recordaba como una persona con la que era difícil de tolerar.
      Ya, dentro de la competencia, se crearon nuevas sencillas que, en el momento de la salida de Aldo, fueron relegadas por Ochoa, quien se acercó a él para señalarle que se repondrá del delicado estado de salud que atraviesa.
      "Todo va a estar bien", le dice la OV7, a lo que Aldo contesta con un "gracias".
      El gesto de Mariana ya es reconocido en redes, aunque también hay quienes aseveran que la cantante de "¿Qué importa?" se acercó a él porque no había otro remedio para lidiar con la situación.

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