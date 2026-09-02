Recibe Ayuntamiento crédito por 200 mdp para obras

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La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí y presidenta de la Comisión de Hacienda, Margarita Hernández Fiscal, informó que el crédito por 200 millones de pesos autorizado para financiar obra pública ya fue depositado en las arcas municipales, por lo que el recurso está disponible para comenzar los proyectos una vez que se concluyan los trámites pendientes ante la Contraloría General del Estado (CGE) y los tiempos de licitación que establece la ley.

La edil explicó que el financiamiento ingresó al municipio la semana pasada y que las condiciones del crédito contemplan un periodo de gracia de tres meses, durante el cual, no se realizarán pagos de intereses. Señaló que este plazo permitirá esperar la liberación de diversas obras para las que fue solicitado el recurso.

Hernández Fiscal recordó que el monto aprobado y contratado asciende a 200 millones de pesos y destacó que la intención del Ayuntamiento es iniciar de manera inmediata los trabajos una vez que las autorizaciones correspondientes queden firmes.

Indicó que algunas obras ya comenzaron a ser liberadas por la autoridad estatal, entre ellas la correspondiente al bulevar Jacobo Payán Latuff, que permanecía detenida. No obstante, reconoció que aún existen varios proyectos pendientes de autorización.

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La regidora señaló que las obras que siguen en espera son principalmente aquellas que tienen un impacto directo en las colonias y la movilidad cotidiana de la población.