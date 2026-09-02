logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Recibe Ayuntamiento crédito por 200 mdp para obras

Ingresó a las arcas capitalinas la semana pasada, con un periodo de gracia de tres meses sin intereses

Por Rolando Morales

Septiembre 02, 2026 01:51 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí y presidenta de la Comisión de Hacienda, Margarita Hernández Fiscal, informó que el crédito por 200 millones de pesos autorizado para financiar obra pública ya fue depositado en las arcas municipales, por lo que el recurso está disponible para comenzar los proyectos una vez que se concluyan los trámites pendientes ante la Contraloría General del Estado (CGE) y los tiempos de licitación que establece la ley.

      La edil explicó que el financiamiento ingresó al municipio la semana pasada y que las condiciones del crédito contemplan un periodo de gracia de tres meses, durante el cual, no se realizarán pagos de intereses. Señaló que este plazo permitirá esperar la liberación de diversas obras para las que fue solicitado el recurso.

      Hernández Fiscal recordó que el monto aprobado y contratado asciende a 200 millones de pesos y destacó que la intención del Ayuntamiento es iniciar de manera inmediata los trabajos una vez que las autorizaciones correspondientes queden firmes.

      Indicó que algunas obras ya comenzaron a ser liberadas por la autoridad estatal, entre ellas la correspondiente al bulevar Jacobo Payán Latuff, que permanecía detenida. No obstante, reconoció que aún existen varios proyectos pendientes de autorización.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La regidora señaló que las obras que siguen en espera son principalmente aquellas que tienen un impacto directo en las colonias y la movilidad cotidiana de la población.

      LEA TAMBIÉN

      Pelean seis bancos por dar crédito para obras en la capital

      El ayuntamiento continúa en etapa de evaluación y análisis de las propuestas, dijo Hernández Fiscal

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Recibe Ayuntamiento crédito por 200 mdp para obras
      Recibe Ayuntamiento crédito por 200 mdp para obras

      Recibe Ayuntamiento crédito por 200 mdp para obras

      SLP

      Rolando Morales

      Ingresó a las arcas capitalinas la semana pasada, con un periodo de gracia de tres meses sin intereses

      Admite Torres Cedillo promoción de Ruth González; acataría sanción
      Admite Torres Cedillo promoción de Ruth González; acataría sanción

      Admite Torres Cedillo promoción de Ruth González; acataría sanción

      SLP

      Rubén Pacheco

      Sin embargo, consideró que no hace nada irregular, pues "tengo mis preferencias y las puedo expresar"

      Gallardo niega reactivación de proyecto Monterrey VI
      Gallardo niega reactivación de proyecto Monterrey VI

      Gallardo niega reactivación de proyecto Monterrey VI

      SLP

      Rubén Pacheco

      Un diálogo reciente entre mandatarios se centró en el proyecto carretero Matehuala-Doctor Arroyo, aseguró

      SSPC afirma baja incidencia de extorsión, pero no presenta cifras
      SSPC afirma baja incidencia de extorsión, pero no presenta cifras

      SSPC afirma baja incidencia de extorsión, pero no presenta cifras

      SLP

      Pulso Online

      La dependencia estatal informó que mantiene campañas preventivas y coordinación institucional en las cuatro regiones de San Luis Potosí.