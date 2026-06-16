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´DISCLOSURE DAY, DE SPIELBERG, NÚMERO UNO EN TAQUILLA

Por EFE

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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´DISCLOSURE DAY, DE SPIELBERG, NÚMERO UNO EN TAQUILLA
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      ´Disclosure Day´, la nueva película de Steven Spielberg, entró directamente al número uno de la taquilla, con una recaudación de casi 93 millones de dólares en todo el mundo mientras que el biopic de Michael Jackson se acerca a los 1.000 millones y ya es la segunda cinta de más éxito de este 2026.

      En su primer fin de semana en salas, el filme de alienígenas de Spielberg, protagonizado por Emily Blunt y Josh O´Connor, consiguió 92,8 millones de dólares en taquilla, de los que 44 corresponden a Estados Unidos, según los datos de la web especializada Box Office Mojo. En segundo lugar se sitúa la película de terror ´Obsession´, con 19 millones de dólares, lo que eleva su recaudación a 286 millones para un proyecto que costó menos de un millón.´Scary Movie´, la sexta entrega de esta saga que mezcla terror y comedia, se hizo con 14,5 millones, para una recaudación mundial de 173 millones desde que se estrenó, el 5 de junio.

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