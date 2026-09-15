Retiran a rapero de la gira de Ed Sheeran tras apoyar a Palestina

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Macklemore generó gran controversia en redes sociales luego de presuntamente ser retirado de la gira del cantante británico Ed Sheeran, tras diversas presiones de los propietarios de los estadios de los shows, luego de realizar comentarios a favor del pueblo palestino durante su actuación.

Apoyo de Macklemore a Palestina y reacción en la gira

El episodio, confirmado por la promotora Messina Touring Group a "Rolling Stones", ocurrió a inicios de septiembre, en una de las presentaciones del británico en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, una de las paradas de su gira The Loop Tour, donde el intérprete se pronunció contra el conflicto armado en Israel.

En el escenario destacó que una de sus principales razones por las que decidió participar en la gira era poder pararse en estadios como el MetLife para decir dos palabras: "Palestina Libre". Posteriormente interpretó la canción Hind's Hall de 2024, que condena la intervención militar de Israel en Gaza.

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Reacciones y comunicado de Macklemore

En respuesta, el grupo activista StopAntisemitism criticó al rapero, señalándolo por supuestamente difundir "propaganda antiisraelí". Este lunes, Macklemore compartió un comunicado en redes, donde afirma que Ed Sheeran y su equipo habían tomado la decisión de retirarlo de la gira por EU.

"No soy una víctima. Ed Sheeran no es una víctima. Pink no es una víctima. Nosotros tenemos carreras, dinero, oportunidades, seguridad y públicos alrededor del mundo... Las víctimas son las personas palestinas. Los hombres, mujeres y niños que han sido asesinados, obligados a aguantar hambre, desplazados y forzados a vivir en violencia", señaló en redes.

En su pronunciamiento, el exponente aprovechó para aclarar su relación con el británico, afirmando que ha sido amigo de Ed Sheeran por 13 años, por lo que las conversaciones que mantuvieron en los últimos días fueron difíciles, asegurando que su decisión no es para "hacerlo quedar mal".

Benjamín Hammond Haggerty, nombre real del rapero estadounidense de 43 años, nació en Seattle el 19 de junio de 1983 y desde temprana edad desarrolló un amplio interés por la música, dedicándose a la composición desde los 17 años.

En el 2000 lanzó su primer sencillo independiente, titulado "Open Your Eyes" y en 2005 lanzó su álbum "The Language of my World". En 2008, ingresó a un programa de rehabilitación, debido a problemas por consumo de alcohol y drogas.

En 2010 comenzó a colaborar con el productor Ryan Lewis, con quien construyó uno de los dúos más reconocidos del hip hop, y en 2012 se hizo famoso gracias a su álbum The Heist, el cual llegó al puesto número dos de la lista Billboard 200, con temas virales a nivel global como Thrift Shop y Can't Hold Us.

En 2014, en la edición número 56 de los premios Grammy, los exponentes se llevaron cuatro galardones, incluyendo el de Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Rap. En 2015, Haggerty contrajo matrimonio con Tricia Davis, con quien tuvo 3 hijos.

Bajo su razón de justicia social, su canción "Same Love", junto a la cantante Mary Lambert en 2012, lo llevó a posicionarse como defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y el matrimonio igualitario, cuestionando la homofobia y convirtiéndose en un himno de lucha en aquella época.

Luego de separarse de Ryan Lewis, Macklemore continuó su carrera como solista. Fue así que, en 2017 estrenó "Gemini" y 6 años más tarde lanzó "Ben", donde abordó sus anécdotas de recuperación y una recaída durante la pandemia por Covid-19.