¿A qué hora será el Grito de Independencia en Palacio Nacional?

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Este martes 15 de septiembre se recuerda el 216 aniversario de la lucha por la Independencia de México y como es costumbre en cada año, el titular del Poder Ejecutivo encabezará un acto conmemorativo en la plancha del Zócalo.

Claudia Sheinbaum encabezará el grito de independencia 2026

Este año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dará su segundo grito de independencia desde el balcón central de Palacio Nacional, desde que se convirtió en la primera mujer en tomar la presidencia y encabezar la ceremonia cívica anual.

Para evitar contratiempos es importante que conozcas los horarios de los eventos planeados para los festejos patrios de este 2026. Como cada año, el miércoles 16 de septiembre se realizará el Desfile Cívico Militar, en punto de las 10:00 horas.

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De acuerdo con información oficial, la mandataria mexicana saldrá al balcón a las 23:00 horas (tiempo centro de México) para encabezar la ceremonia cívica y las tradicionales arengas que caracterizan las fiestas patrias del 15 de septiembre.

Programa musical y recomendaciones para el público

No obstante, durante la celebración masiva en la Plaza de la Constitución del Zócalo capitalino, también habrá algunas presentaciones musicales como parte del programa, por lo que las autoridades aconsejaron llegar desde las 19:00 horas.

Estos shows darán inicio en punto de las 20:00 horas. Además, durante el cierre del evento, se realizará el conocido espectáculo de fuegos artificiales, donde el cielo nocturno del corazón de la ciudad se iluminará de verde, blanco y rojo.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum dio a conocer el programa para las celebraciones de este 15 de septiembre en el Centro Histórico de la Ciudad de MÉXICO.

Entre las presentaciones musicales destaca la participación del grupo Intocable, compuesto por el vocalista y acordeonista Ricky Muñoz, y el baterista Rene Martínez. Esta banda combina música norteña con sonidos tejanos, rock, pop y cumbia.

Asimismo, también se presentará José Alfredo Jiménez Medel, nieto del cantautor José Alfredo Jiménez y la agrupación Legado de Grandeza, reconocidos por la canción "Himno Migrante". Además, los tres ganadores del concurso nacional "México Canta", Tiffany Galvis, Lisandra Espinoza y Brian Soto se unirán a las presentaciones musicales.

Para aquellos que no puedan acudir al Zócalo de la CDMX, pueden sintonizar la transmisión en vivo por televisión abierta en los canales de Televisa, TV Azteca, Canal Once y Canal 22. También estará disponible en todas las plataformas oficiales del Gobierno de México, en YouTube, Facebook y en X.