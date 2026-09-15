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Maluma celebra nacimiento de su segundo hijo

La pareja anunció el embarazo en mayo de 2026 y compartió detalles discretos sobre el bebé.

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 04:47 p.m.
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Maluma celebra nacimiento de su segundo hijo
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- El cantante Maluma y su familia atraviesan un momento especial con la llegada de un nuevo integrante. El cantante se convirtió en papá por segunda vez junto a su novia, la arquitecta colombiana Susana Gómez.

      Anuncio oficial y detalles del nacimiento

      En su cuenta de Instagram, Juan Luis, nombre real del intérprete, celebró esta nueva etapa con una tierna fotografía de su retoño.

      En la postal, en blanco y negro, se aprecia a la pareja uniendo sus frentes mientras sonríen. Susana está cubierta por las sábanas de la cama del hospital, mientras el cantante sostiene al pequeño Orion Londoño López.

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      El famoso añadió en la descripción que le dieron la bienvenida ayer, 14 de septiembre.

      Los padres, además, siguieron el mismo patrón de color en la imagen que utilizaron para anunciar la llegada de su primera hija, París, en marzo de 2024, que también fue en blanco y negro.

      Reacciones y contexto familiar

      Ante la adorable noticia, celebridades como Carlos Rivera, Thalía y Greeicy, entre otros, les enviaron mensajes de felicitación y bendiciones. "Felicidades hermano", escribió Rivera.

      Además, la publicación recibió diversos corazones por parte de sus seguidores.

      Maluma y Susana revelaron, durante el 10 de mayo, que su familia se ampliaría. Lo hicieron con otra fotografía en la que se veía la baby bump de ella, mientras el cantante y París besaban su pancita.

      Más tarde, también decidieron compartir de forma discreta el sexo del bebé.

      La pareja inició su relación en 2020, luego de conocerse gracias a sus familias.

      A pesar de la fama de la que goza el músico, ella se ha mantenido alejada del ojo público. Incluso su boda se manejó con discreción y fue el propio intérprete quien la reveló, sin entrar en detalles.

      La paternidad, por supuesto, dio un giro completo a la vida de Maluma. En entrevistas, ha dicho que la llegada de su primera hija lo empoderó y que busca ser un ejemplo para ella, aunque tampoco se siente incómodo con su imagen de bad boy, una faceta de su vida que le divierte.

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