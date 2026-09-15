Johnny Ramone: 22 años desde su fallecimiento y legado en Ramones

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Hoy, hace 22 años, murió Johnny Ramone, el guitarrista de Ramones que, luego de una vida de locura y gran actividad arriba de los escenarios, enfrentó una dura batalla, durante siete años, contra el cáncer de próstata. Sin embargo, sigue siendo recordado como el alocado integrante de la banda de punk, el cual, con irreverencia, a lo largo de toda su carrera evitó los tapones para oídos.

"El volumen era mi cómplice", escribía un apasionado Johnny en 1997, cuando el músico se enteró de que padecía cáncer.

Fue entonces que dedicó gran parte de su tiempo a redactar "Commando", su libro autobiográfico, el cual no vio la luz, sino hasta 2012, ocho años después de que perdiera la vida, el 15 de septiembre de 2004.

Entre las memorias de Johnny, John William Cummings de nacimiento, habló de la importancia que la ira tenía no sólo en su música que componía, o la forma en que interpretaba la guitarra, sino en su aspecto físico y su filosofía de vida.

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"Tenía una imagen y, esa imagen, era la ira, yo era el sujeto de la mirada hosca, el ceñudo, el abatido, mantuve la furia y la intensidad durante toda mi carrera, los Ramones eran lo que yo era, de modo que yo debía de ser todo eso que la gente veía en el escenario", escribió entre las páginas de "Commando".

Johnny no era el único que sabía lo trascendente que resultaba su presencia en el grupo; el resto de sus compañeros eran conscientes de que él era la chispa, aquello que atraía y seducía a sus fans, que agitaban la cabeza al ritmo de temas como "Blitzkrieg bop", "I wanna be sedated" y "Pet Samatary".

Esto decía Tommy, baterista de la banda (fallecido 10 años después de Johnny):

"Johnny era todo un espectáculo, levantaba la guitarra como si empuñara una ametralladora, se movía en el escenario con la furia de un poseso, se agitaba salvajemente, se ondulaba con el ritmo, era la escena del rock and roll, Joey, Dee Dee y yo gravitábamos a su alrededor, fue el imán que nos mantuvo unidos".

El músico, considerado el decimosexto mejor guitarrista de la historia -según la revista "Rolling Stone", también habló de que, aunque luchó porque el espíritu de rebeldía que se apoderó de él desde la adolescencia no se apagase, con su diagnóstico de cáncer, comenzó a abatirse.

"La rabia empieza en la adolescencia y nunca te abandona del todo, se mitigó tras retirarme en 1996 y, si la retirada me ablandó, el cáncer de próstata que me diagnosticaron en 1997 hizo el resto, me ha cambiado y no estoy seguro de que me guste el cambio, me ha suavizado y prefiero mi yo de antes".