Motociclista denuncia acoso de pasajera en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- El auge de la creación de contenido dentro de la comunidad de motociclistas ha visibilizado múltiples experiencias que viven los conductores de servicios de transporte por aplicación como Uber y DiDi.

Motociclista denuncia acoso físico de pasajera en CDMX

Recientemente, un caso compartido por el creador de contenido identificado en redes sociales como eljbbiker generó una ola de reacciones en plataformas digitales tras denunciar un episodio de acoso físico por parte de una usuaria durante un viaje nocturno en la Ciudad de México.

El metraje acumula más de 3.5 millones de reproducciones en Instagram, además de miles de interacciones y comentarios de usuarios que debaten sobre la seguridad de los trabajadores de estas plataformas.

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De acuerdo con el material audiovisual compartido por el motociclista, los hechos ocurrieron durante su último servicio de la jornada mientras circulaba por la avenida Tláhuac.

El conductor relató que la interacción inició de manera cotidiana cuando la pasajera le comentó que sentía frío en las manos; sin embargo, la situación cambió de forma imprevista cuando la mujer comenzó a hacerle cosquillas y a tocarlo sin su consentimiento. "La verdad es que sí me sacó de onda (sorprendió), hasta me incomodó", expresó el creador de contenido en el video, donde también detalló que debió realizar maniobras e incluso frenar de manera brusca para alejarse del contacto físico mientras esquivaba vehículos que se incorporaban de forma intempestiva.

Reacciones y recomendaciones tras el acoso a motociclista

El trabajador de la aplicación manifestó haberse sentido angustiado e incómodo ante la insistencia de la pasajera. Debido a esta situación y al percatarse de que la batería de su cámara de grabación estaba por agotarse, decidió cancelar el trayecto como medida de protección personal.

En su testimonio, el motociclista enfatizó la importancia de documentar estos hechos ante el riesgo de enfrentar acusaciones falsas, al tiempo que instó a sus colegas a bajar a los usuarios que incurran en estas conductas y reportarlos de inmediato a través de la aplicación móvil.

El incidente provocó una amplia discusión en redes sociales sobre la vulnerabilidad y la protección de los conductores varones frente a conductas indebidas. De acuerdo con las interacciones visibles en la publicación de Instagram, diversos usuarios expresaron apoyo al creador de contenido, señalando que las situaciones de acoso deben condenarse independientemente del género de la persona afectada. Comentarios en la plataforma enfatizan la importancia de establecer límites claros durante los traslados y rechazar cualquier tipo de contacto no consentido en el espacio de trabajo.

Por otro lado, el testimonio del motociclista incluyó una reflexión sobre las consecuencias de las falsas denuncias en el entorno actual, haciendo alusión al caso de un docente de nivel medio superior en la capital del país.

El creador de contenido concluyó su mensaje aconsejando a otros conductores mantener la precaución, priorizar su seguridad personal e interponer reportes formales en las plataformas de transporte para evitar represalias o contratiempos legales.