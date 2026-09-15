Cantante vive horas de terror al incendiarse avión donde viajaba

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Cantante brasileño Rey Vaqueiro vivió un momento de tensión el pasado domingo 13 de septiembre, cuando el avión en el que viajaba junto con otras siete personas se salió de la pista durante un aterrizaje en Parelhas, Brasil, y posteriormente terminó envuelto en llamas. Aunque la aeronave quedó destruida, todos los pasajeros consiguieron salir con vida.

Detalles confirmados del accidente

El incidente ocurrió mientras el artista se trasladaba para cumplir con una presentación que tenía programada.

La aeronave en la que viajaba era un Cessna 550 Bravo, fabricado en 2006, que de acuerdo con medios locales, intentaba aterrizar en el aeródromo de Parelhas cuando fue necesario realizar una maniobra de emergencia que terminó llevándolo fuera de la pista.

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Poco después, la aeronave se incendió y quedó completamente destruida. Sin embargo, la situación tuvo un desenlace distinto al que podía esperarse al observar los daños, ya que los ocho ocupantes lograron abandonar el avión antes de que las llamas consumieran la estructura.

Impacto en la carrera y reacciones

Horas antes del accidente había ofrecido un espectáculo en Moreno y posteriormente continuaba su traslado para cumplir con otro compromiso.

Tras el accidente, las presentaciones que estaban programadas para los siguientes días tuvieron que ser canceladas.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el equipo del cantante informó que Rey Vaqueiro retomará sus actividades el sábado 19 de septiembre, después de la emergencia ocurrida durante el aterrizaje.

El mensaje también destacó el trabajo realizado durante la situación para atender a quienes estuvieron involucrados en el accidente.

"Ante una situación que nadie esperaba vivir, los profesionales de la salud y todo un equipo se unieron para brindar atención, acogida y hacer todo lo posible ante una emergencia tan delicada", se lee en el comunicado.

Rey Vaqueiro es el nombre artístico de David Linhares Pereira de Sousa, cantante brasileño nacido el 13 de octubre de 1999.

El artista está relacionado con la música regional brasileña y el estilo vaqueiro, una identidad musical que ha marcado buena parte de su carrera.

Sus primeros pasos los dio en bares y establecimientos de São Paulo, donde comenzó a presentarse antes de conseguir mayor reconocimiento dentro de la industria musical.

Sin embargo, uno de los cambios importantes en su trayectoria ocurrió cuando decidió trasladarse al noreste de Brasil.

En abril de 2022, David se mudó junto con su familia a Rio Grande do Norte, donde comenzó a invertir en el proyecto musical que posteriormente adoptaría el nombre de Rey Vaqueiro.

Su conexión con la cultura de esa región se convirtió en una parte importante de su propuesta artística y ayudó a que su música llegara a un público más amplio, particularmente entre los seguidores de la cultura vaqueira y los rodeos.

Un año después llegó otro momento clave para su carrera. En 2023, se incorporó a Camarote Shows, compañía dirigida por el cantante Wesley Safadão. A partir de entonces, comenzó a tener presencia en eventos de mayor alcance y a compartir escenarios con reconocidos exponentes de la música forró.

El crecimiento del cantante también estuvo acompañado por canciones que comenzaron a ganar popularidad entre el público brasileño.

Entre los temas que han impulsado su carrera se encuentran "Vaqueira Testada", "Bateria Acabou", "Body Splash" y "Nome Proibido".

Precisamente, "Nome Proibido" se convirtió en uno de sus éxitos más recientes. Para junio de este año, la canción ya había superado los 24 millones de reproducciones en YouTube.