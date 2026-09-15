¿Qué ha sido de Karla Sofía Gascón, actriz nominada al Oscar?

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Karla Sofía Gascón cambió de look y ahora luce una larga cabellera rubia en el Festival de Cine de Venecia. En tiempos recientes, la actriz ha buscado desmarcarse de la polémica que la rodeó luego de todas las críticas que generó "Emilia Pérez", la película que protagonizó en 2024, por lo que es mucho más hermética de lo que antes solía ser.

Karla Sofía Gascón en Festival de Cine de Venecia 2026

Para aquellos que se preguntan ¿qué ha sido de la actriz española?, Gascón sigue activa, a pesar de que en nuestro país se ha sabido poco de ella, la realidad, es que no ha dejado de trabajar, sólo que en los últimos dos años se ha enfocado en aceptar proyectos exclusivamente europeos.

De hecho, la actriz se hizo presente en la 83° edición del Festival de Cine de Venecia por el estreno de la cinta francesa "One minuto to midnight", sorprendiendo con su nuevo look, el cual se ha convertido en motivo de halagos, los cuales ha recibido Gascón, a través de sus redes sociales.

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En ese mismo post, Karla Sofía agradeció a los organizadores del festival por el trato que le dieron, así como a la prensa, tanto española e italiana, de la que, afirmó, siempre recibe afecto.

Controversia y trayectoria reciente de Karla Sofía Gascón

En 2024, la actriz vivió una de las etapas más complicadas mediáticamente hablando, debido no sólo al rechazo que recibió "Emilia Pérez", cinta que protagonizó, luego de que la audiencia mexicana reprobara la forma en que el director de la cinta, Jacques Audiard, retrató nuestra cultura y nuestras costumbres.

La controversia generó que usuarios de X revivieran antiguos post de Karla Sofía que, por la carga ideológica que contenían, por lo que fue señalada de ir en contra de las causas que aseguraba defender -como integrante del colectivo LGBTIQ+-, por lo que optó por alejarse de las redes sociales y mantuvo un perfil bajo en su participación de los Premios Oscar, en los que estuvo nominada en la categoría de Mejor actriz.

A partir de ahí, Gascón ha trabajado en diferentes filmes europeas, todos de índole independiente, como lo son las producciones italianas "Uomini e altri inconvenienti" y Scuola di seduzione, y las cintas españolas "Trinidad" y "Las malas".