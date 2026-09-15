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Cynthia Rodríguez presume embarazo y espera a su segundo bebé

La pareja espera a María, su segunda hija tras el nacimiento de León en 2023.

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 05:14 p.m.
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Cynthia Rodríguez presume embarazo y espera a su segundo bebé
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera están en la espera de María, su hija. La pareja anunció la noticia el 22 de julio y en distintas entrevistas han confesado lo ilusionados que están por la llegada de este segundo bebé, después del nacimiento de León, el 3 de agosto de 2023.

      Cynthia Rodríguez presume su embarazo en redes sociales

      Y aunque el cantante ha sido muy cauteloso con lo que comparte en redes sobre su vida familiar, la exconductora de "Venga la Alegría" sí ha platicado detalles de este segundo embarazo, incluso ha posado presumiendo su pancita.

      Hace unas horas lo hizo con un conjunto color rosa mexicano, el cual remarca a la perfección lo grande que está su pancita; Cynthia aparece con una enorme sonrisa y acariciando su vientre.

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      Matrimonio y planes familiares de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

      Los elogios de los fans no se hicieron esperar, Cynthia y Carlos se han convertido en una de las parejas más queridas a pesar de que mantuvieron casi en secreto su relación.

      Después de varios años de noviazgo, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron en junio de 2022, en una ceremonia íntima que mantuvieron en privado; la pareja había hablado en distintas ocasiones de su deseo de formar una familia y están a pocos meses de recibir a María, su segundo bebé.

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