Eduin Caz entrega un millón de pesos a Ese Pérez en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- "Ese" Pérez fue tomado por sorpresa por Eduin Caz, quien llamó a la puerta del departamento del influencer para entregarle un cheque, válido por un millón de pesos, el cual, le obsequió debido a su desempeño dentro de "La casa de los famosos México" y es que, el líder de Grupo Firme considera que él fue el verdadero triunfador de la temporada.

Eduin Caz visita CDMX para entregar reconocimiento a Ese Pérez

El cantante de temas como "Ya súperame" y "El amor de su vida" visitó la CDMX a propósito de la invitación que recibió de Ramón Ayala, para que subiera con él al escenario de la Plaza Toros México, donde celebró 72 años de trayectoria y 80 de vida.

Fue entonces que Caz aprovechó su estancia en nuestra ciudad para hacer una parada en el domicilio de "Ese", a quien no había tenido la oportunidad de ver, tras la salida del influencer de "LCDLFM", debido a la distancia geográfica que los separa, pues Eduin reside entre Tijuana, Baja California y Mazatlán, Sinaloa.

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Reconocimiento económico y apoyo de Eduin Caz a Ese Pérez

Caz no llegó con las manos vacías, sino con un cheque firmado a su nombre, listo para entregar a "Ese" Pérez, válido por un millón de pesos.

El detalle tuvo su origen en el hecho de que, para Eduin, Pérez no sólo no merecía el quinto lugar con que fue reconocido, sino que, a su parecer, el comediante debió ser el ganador de la temporada.

Por ello, el cheque tenía incluida la frase para "el verdadero ganador de ´La casa de los famosos México´".

La expresión de "Ese" fue de estupefacción y gratitud pues, además de aceptar el obsequio y no negarse a la suma que señalaba el papel, dijo sentirse agradecido de contar con la solidaridad de amigos como el cantante de regional.

"Yo no soy ganador 100 por ciento del reality show, pero con tu amistad y, toda la gente que me apoya, yo ya gané", señaló.

Además, Caz no perdió la oportunidad de bromear con el hecho de que, después de que "Ese" cobre el cheque, lo primero que hará, será pedirle parte del millón, para pagar sus cuentas del hogar, las que, recientemente confesó que superan cantidades exorbitantes de dinero; tiene que pagar 100 mil pesos de agua y 12 mil de luz.