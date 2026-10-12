Angélica Rivera prepara su serie autobiográfica

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Angélica Rivera tendrá su propia serie autobiográfica, la cual, se centrará principalmente, en cómo transitó el camino de ser una de las actrices más populares de las telenovelas mexicanas a convertirse en primera dama y la forma en que tuvo que aprender a vivir en medio de los entramados inherentes a la vida política.

La actriz anunció su bioserie con un conjunto de fotografías en donde aparece junto a Sofía Castro, su hija, quien la representará en la pantalla; la producción está a cargo de Netflix y de los creadores de "Luis Miguel, la serie".

Netflix, por su parte, difunde un comunicado que detalla un poco más acerca de la etapa de la vida de "la Gaviota" en que se enfocará la historia y es, precisamente, la época en que fungió como primera dama de nuestro país, durante el sexenio que comprendió los años de 2012 a 2018.

"Explorará la historia íntima de cómo una de las figuras más reconocidas y comentadas de la televisión mexicana se convirtió en primera dama con todos los retos y sacrificios que jamás se imaginó enfrentar (...), se convirtió en la primera dama sólo para descubrir que el verdadero papel de su vida se convertirá en sobrevivir a la maquinaría del poder".

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Para Rivera se trata de una manera de sublimar todo aquello que atravesó y dar su versión de los hechos, como señaló en el mismo comunicado:

"Contar mi historia desde mi esencia es un acto de libertad y valentía, durante años fui un personaje en la conversación pública; hoy, con esa serie, quiero demostrar la mujer que soy, detrás de los titulares con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse".

Por su parte, su hija, con quien ya había trabajado en la serie "Con esa misma mirada", se dice honrada por dar vida a su madre en la pantalla, por lo que, en la actualidad, carga con un ineludible compromiso.

"Interpretar a mi mamá, en la etapa más compleja y vulnerable de su vida es un honor, una gran responsabilidad y el reto más grande de mi carrera (...), una historia tan íntima y personal que no sólo me exige como actriz, sino también como hija, es una gran oportunidad poder contar una historia que, al final, también es parte de la mía".

El único adelanto que, hasta ahora se conoce, es que la bioserie se estrenará en 2027 y sería dirigida por Ana Lorena Pérez Ríos Gómez y Teresa Simone.