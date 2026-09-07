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Harry Styles y Zoë Kravitz planean boda íntima con música en vivo

Harry Styles y Zoë Kravitz mantienen su compromiso en privado pero avanzan en los detalles de la boda.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 12:31 p.m.
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Harry Styles y Zoë Kravitz planean boda íntima con música en vivo
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Aunque Harry Styles y Zoë Kravitz todavía no han revelado cuándo ni dónde se casarán; incluso, mantienen su compromiso en privado. Sin embargo, ya tendrían claro cómo es que quieren celebrar uno de los momentos más importantes de su vida.

      Boda íntima con música en vivo y allegados

      De acuerdo con información de la revista "People", la pareja busca una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos como invitados; sin embargo, eso no significa que quieran algo aburrido, por el contrario, la música y el baile serán protagonistas.

      "Zoë y Harry quieren tener música en vivo; es una parte muy importante de la boda para ellos. Además de eso, lo que más les importa es tener a sus seres queridos cerca y celebrar con sus allegados", dijo una fuente cercana a la publicación.

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      Y es que, los futuros novios no están preocupados por las rosas, las invitaciones o el banquete, más bien por crear toda una experiencia para que sus invitados la disfruten al máximo, al igual que ellos.

      "No son muy exigentes con los detalles de la boda. Les importa más crear una experiencia divertida y hermosa para sus seres queridos".

      Compromiso privado y apoyo mutuo en proyectos

      Esta forma de pensar también parece reflejar el momento que viven como pareja. A pesar de que ambos mantienen agendas profesionales muy ocupadas, han encontrado la manera de compartir tiempo y acompañarse en sus respectivos proyectos.

      Kravitz ha viajado a diferentes partes del mundo, como Ámsterdam, México y Nueva York, para acompañar a Styles en su reciente gira "Together, Together".

      Los rumores sobre su relación comenzaron en agosto de 2025, cuando fueron vistos caminando en Italia. Poco después, surgieron versiones de que habían sido captados besándose en Londres, aunque durante los primeros meses ninguno confirmó públicamente el romance.

      Con el paso del tiempo, su romance se hizo cada vez más evidente y para abril de este año el compromiso llegó.

      "Son una pareja muy sólida. Sus personalidades y estilos de vida encajan a la perfección; son una pareja increíble", afirmó una de las fuentes.

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