Coyote vs ACME supera a Spider-Man en taquilla mexicana

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- La historia del Coyote persiguiendo al Correcaminos casi siempre termina igual, con una trampa que falla, una explosión y el personaje obligado a comenzar de nuevo. Fuera de la pantalla; sin embargo, esta vez consiguió darle la vuelta a su destino.

Coyote vs ACME lidera taquilla en México

"Coyote vs. ACME" debutó como la cinta más taquillera de México y consiguió colocarse por encima de "Spider-Man: Un Nuevo Día".

De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), la cinta dirigida por Dave Green obtuvo 73.84 millones de pesos y llevó a 1.17 millones de personas a las salas.

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Durante el mismo periodo, "Spider-Man: Un Nuevo Día" registró 37.73 millones de pesos y 584 mil 770 asistentes, aunque la producción de Marvel ya acumulaba varias semanas en cartelera y más de mil 523 millones de pesos en México.

Es decir, más que derrotar al superhéroe, el Coyote logró superarlo durante su propio fin de semana de estreno.

Impacto cultural y comercial en México

El resultado mexicano tiene otra particularidad, mientras "Spider-Man: Un Nuevo Día" ha dominado la taquilla de Estados Unidos y Canadá durante seis semanas consecutivas, en México fue "Coyote vs. ACME" la que consiguió encabezar el reporte semanal.

El dato adquiere mayor dimensión por la historia detrás de la cinta. Durante décadas, Wile E. Coyote gastó una fortuna comprando cohetes, resortes, explosivos y toda clase de artefactos de ACME para intentar capturar al Correcaminos. En la película, finalmente decide hacer algo diferente, llevar a la compañía ante los tribunales.

Will Forte interpreta al abogado que acepta representar al personaje animado, mientras John Cena aparece como el defensor de ACME y Lana Condor forma parte del elenco humano. La producción combina acción real con animación y recupera a distintos personajes del universo de los Looney Tunes.

La respuesta mexicana también puede explicarse por la larga presencia de los Tunes en la cultura popular del país. El Coyote, el Correcaminos, Bugs Bunny, el Pato Lucas y Piolín han pasado por distintas generaciones a través de la televisión y el cine.

En sus primeros cuatro días, "Coyote vs. ACME" vendió 1.17 millones de boletos en México, de acuerdo con Canacine, una cifra que incluso superó la estimación inicial de alrededor de 1.1 millones de asistentes difundida tras su estreno.

El resultado también convirtió al país en uno de los mercados donde mejor respuesta comercial ha encontrado la producción.