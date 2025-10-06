Denuncian obras chafa de programa la escuela es nuestra

RIOVERDE.- Padres de familia se niegan a denunciar a constructoras que realizan obras chafas del programa la Escuela es Nuestra, por temor a perder los recursos.

Integrantes del Comité mencionaron que son beneficiados con el programa federal para las mejoras de las instituciones educativas.

Lamentablemente se han topado con ingenieros, arquitectos y contratistas que realizan obras de mala calidad, provocando que las paredes estén agrietadas, el techo cuarteado y que decir de los sanitarios, que dan asco y riesgo para los alumnos.

Mencionaron que incluso los costos de las obras que realizan están inflados además del material que usan de pésima calidad.

El colmo es que los albañiles que realizan las obras siempre están pisteando en horario laboral. Hicieron mención que no pueden denunciar estas pésimas obras, por temor a perder los recursos que les asignaron, además de que no pasa nada.

Por lo que piden la intervención de la Presidenta de la República para que envíe personal desde la Ciudad de México a verificar las obras que se realizan y conozcan lo que realmente sucede con el programa, porque han denunciado a los Servidores de la Nación la problemática que enfrentan y no han hecho nada.